رئيس إسرائيل بشأن العفو عن نتنياهو: سأضع في اعتباري مصلحة الدولة والمجتمع فقط

أفادت القناة ١٣ العبرية، اليوم الإثنين، نقلا عن الرئيس الإسرائيلي بشأن العفو عن نتنياهو قوله: سأضع في اعتباري مصلحة الدولة والمجتمع الإسرائيلي فقط.

مظاهرة أمام منزل الرئيس الإسرائيلي احتجاجا على العفو المحتمل عن نتنياهو

وذكرت تقارير إعلامية أمس الأحد، أن عشرات الإسرائيليين تظاهروا أمام منزل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج في تل أبيب، احتجاجا على طلب العفو الذي قدمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مكتب الرئيس.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن مكتب هرتسوج قوله بشأن العفو عن نتنياهو إن "الرئيس لن يتأثر بأي ضغوط من أي جهة".

وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي يحاكم في ثلاث قضايا فساد، اعلن إنه تقدّم بطلب عفو، مؤكدا أن محاكمته المستمرة منذ سنوات تؤدي إلى انقسامات داخلية.

ترامب يطالب الرئيس الإسرائيلي بالعفو عن نتنياهو

وجاءت تلك الخطوة عقب توجيه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، رسالة إلى نظيره الاسرائيلي هذا الشهر طالبا منه إصدار عفو عن نتنياهو، الذي نفى مرارا ارتكاب أي مخالفات في ثلاث قضايا مرفوعة ضده.

