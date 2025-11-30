الأحد 30 نوفمبر 2025
مظاهرة أمام منزل الرئيس الإسرائيلي احتجاجا على العفو المحتمل عن نتنياهو

مظاهرات في إسرائيل
مظاهرات في إسرائيل
ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن عشرات الإسرائيليين تظاهروا أمام منزل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في تل أبيب، احتجاجا على طلب العفو الذي قدمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مكتب الرئيس.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن مكتب هرتسوغ قوله بشأن العفو عن نتنياهو إن "الرئيس لن يتأثر بأي ضغوط من أي جهة".

وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي يحاكم في ثلاث قضايا فساد، اعلن إنه تقدّم بطلب عفو، مؤكدا أن محاكمته المستمرة منذ سنوات تؤدي إلى انقسامات داخلية.

ترامب يطالب الرئيس الإسرائيلي بالعفو عن نتنياهو

جاءت تلك الخطوة عقب توجيه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، رسالة إلى نظيره الاسرائيلي هذا الشهر طالبا منه إصدار عفو عن نتنياهو، الذي نفى مرارا ارتكاب أي مخالفات في ثلاث قضايا مرفوعة ضده.

 

