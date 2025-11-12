الأربعاء 12 نوفمبر 2025
خارج الحدود

نتنياهو يوجه رسالة إلى ترامب بعد مطالبته بالعفو عنه

شكر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأربعاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على دعمه الرائع كالعادة فهو يدخل في صلب الموضوع مباشرة ويتحدث بواقعية.

 

ترامب يطلب من الرئيس الإسرائيلي العفو عن نتنياهو

قال مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج اليوم الأربعاء: إن الرئيس تلقى رسالة من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، يحثه فيها على النظر في منح عفو لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وورد في الرسالة “مع احترامي المطلق لاستقلالية النظام القضائي الإسرائيلي ومتطلباته، إلا أنني أعتقد أن هذه القضية المرفوعة ضد نتنياهو، الذي ناضل إلى جانبي لفترة طويلة، هي محاكمة سياسية وغير مبررة”، بحسب رويترز.

ويأتي ذلك بينما استعرضت صحيفة معاريف العبرية مراوغات نتنياهو للهروب من المساءلة حول إخفاق إسرائيل في التنبؤ أو حتى التعاطي مع أحداث يوم 7 أكتوبر 2023.

 

مراوغات رئيس الوزراء الإسرائيلي وصلت إلى أقصى مداها

ورأت الصحيفة أن مراوغات رئيس الوزراء الإسرائيلي وصلت إلى أقصى مداها خلال جلسة الكنيست، التي انعقدت بمبادرة من المعارضة، بعد جمع 40 توقيعًا للتداول حول مسألة تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر.

وخلال كلمته، استغرق نتنياهو 20 دقيقة كاملة في تناول قضايا بعيدة تمامًا عن موضوع النقاش، وأعاد تدوير قضية المدعية العسكرية المقالة يفعات يروشليمي، المعروفة بـ"سادي تيمن"، مسلطا الضوء على فساد المنظومة العسكرية، ومرتديا قناع الضحية الوحيدة في إسرائيل، حسب تعبير معاريف.

وقالت الصحيفة العبرية: إن الحضور في الجلسة من ذوي البصيرة أدركوا أبعاد المناورة فورًا، وتأكدوا أن نتنياهو لم يأتِ للحديث عن مسؤولية إخفاق يوم السبت الأسود، بل للتشتيت، وليس هناك أذكى منه في هذا الفن السياسي وفق تعبيرها.

