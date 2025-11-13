إعلام عبري: الرئيس الإسرائيلي مستعد للعفو عن نتنياهو

18 حجم الخط

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، نقلا عن القناة 14 الإسرائيلية، بأن رئيس الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوج مستعد للمضي قدما في خطوة العفو عن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

القضية المرفوعة ضد نتنياهو

جدير بالذكر أن مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج قال في رسالة “مع احترامي المطلق لاستقلالية النظام القضائي الإسرائيلي ومتطلباته، إلا أنني أعتقد أن هذه القضية المرفوعة ضد نتنياهو، الذي ناضل إلى جانبي لفترة طويلة، هي محاكمة سياسية وغير مبررة”، بحسب رويترز.

مراوغات نتنياهو للهروب من المساءلة

ويأتي ذلك بينما استعرضت صحيفة معاريف العبرية مراوغات نتنياهو للهروب من المساءلة حول إخفاق إسرائيل في التنبؤ أو حتى التعاطي مع أحداث يوم 7 أكتوبر 2023.

وكان رئيس الاحتلال الإسرائيلي تلقى رسالة من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، يحثه فيها على النظر في منح عفو لنتنياهو.

