الرئيس الإسرائيلي يشترط استقالة نتنياهو مقابل منحه عفوا رئاسيا

18 حجم الخط

العفو عن نتنياهو، كشفت هيئة البث العبرية، مساء اليوم، أن رئيس الاحتلال الإسرائيلي إسحق هرتسوج، اشترط للعفو عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، استقالته من منصبه كرئيس للحكومة مع إمكانية العودة إليه بعد انتخابات جديدة، بالإضافة إلى وقف التشريعات القانونية.

شرط الرئيس الإسرائيلي للعفو عن نتنياهو

فى ذات السياق، أفادت القناة 15 العبرية، بان الرئيس الإسرائيلي سيقترح على نتنياهو العفو مقابل اعتزال الحياة السياسة.

نتنياهو وترامب، فيتو

وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي يحاكم في ثلاث قضايا فساد، اعلن إنه تقدّم بطلب عفو، مؤكدا أن محاكمته المستمرة منذ سنوات تؤدي إلى انقسامات داخلية.

ترامب يطالب الرئيس الإسرائيلي بالعفو عن نتنياهو

جاءت تلك الخطوة عقب توجيه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، رسالة إلى نظيره الاسرائيلي هذا الشهر طالبا منه إصدار عفو عن نتنياهو، الذي نفى مرارا ارتكاب أي مخالفات في ثلاث قضايا مرفوعة ضده.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.