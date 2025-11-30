الرئيس الإسرائيلي يشترط استقالة نتنياهو مقابل منحه عفوا رئاسيا

الأحد 30 نوفمبر 2025
العفو عن نتنياهو، كشفت هيئة البث العبرية، مساء اليوم، أن رئيس الاحتلال الإسرائيلي إسحق هرتسوج، اشترط للعفو عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، استقالته من منصبه كرئيس للحكومة مع إمكانية العودة إليه بعد انتخابات جديدة، بالإضافة إلى وقف التشريعات القانونية.

شرط الرئيس الإسرائيلي للعفو عن نتنياهو

فى ذات السياق، أفادت القناة 15 العبرية، بان الرئيس الإسرائيلي سيقترح على نتنياهو العفو مقابل اعتزال الحياة السياسة.

نتنياهو وترامب، فيتو 
نتنياهو وترامب، فيتو 

وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي يحاكم في ثلاث قضايا فساد، اعلن إنه تقدّم بطلب عفو، مؤكدا أن محاكمته المستمرة منذ سنوات تؤدي إلى انقسامات داخلية.

ترامب يطالب الرئيس الإسرائيلي بالعفو عن نتنياهو

جاءت تلك الخطوة عقب توجيه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، رسالة إلى نظيره الاسرائيلي هذا الشهر طالبا منه إصدار عفو عن نتنياهو، الذي نفى مرارا ارتكاب أي مخالفات في ثلاث قضايا مرفوعة ضده.

نتنياهو يخطط لتعديل وزاري يطيح بكاتس ويصعد جدعون ساعر لوزارة الدفاع

نتنياهو يتهم حركة حماس بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

 

 

