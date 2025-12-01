الإثنين 01 ديسمبر 2025
خارج الحدود

ارتفاع حصيلة قتلى حريق هونج كونج إلى 151 شخصا

هونج كونج
أفادت تقارير إخبارية، اليوم الإثنين، بارتفاع حصيلة قتلى حريق المباني السكنية في هونج كونج إلى 151.

 

اندلاع حريق هائل في هونج كونج

وفي وقت سابق من الأربعاء، ذكرت فرق الإطفاء أن عشرات الأشخاص قتلوا في حريق هائل اندلع في مبان سكنية شاهقة الارتفاع في هونج كونج، مع وجود عدد من الأشخاص محتجزين بداخلها.

وتم إجلاء حوالي 700 شخص إلى ملاجئ مؤقتة.

 

سقالات مصنوعة من أعواد الخيزران

وبحسب تقارير إعلامية، فقد انتشر الحريق على سقالات مصنوعة من أعواد الخيزران، مقامة حول الجهة الخارجية من المجمع في مقاطعة تاي بو في هونج كونج.

وأظهرت مقاطع البث المباشر من الموقع حريقا شديدا سريع الاشتعال.

وقالت الشرطة إنها تلقت العديد من البلاغات من أشخاص محاصرين في المبنى المتضرر.

وتقع تاي بو في الجزء الشمالي من هونج كونج في نيو تريتوريز وبالقرب من الحدود مع مدينة شينزن الصينية.

