اندلاع حريق ضخم في مجمع سكني بهونج كونج

 أفادت تقارير إعلامية في هونج كونج اليوم الأربعاء، باندلاع حريق ضخم في مجمع سكني كبير بمنطقة "تاي بو" شمال البلاد، مشيرة إلى تصاعد سحب كثيفة من الرماد الدخاني.

فرق الإطفاء يعمل على احتواء النيران

وأشارت التقارير -حسبما نقلت قناة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية- إلى أن عددا من الأشخاص مازال محاصرا داخل المبنى، بينما تعمل فرق الإطفاء على احتواء النيران وتقوم خدمات الطوارئ بمساعدة الأشخاص العالقين بالداخل.

ثمانية مبان ويضم ما يقرب من 2000 وحدة سكنية

بدورها، أعلنت إدارة الإطفاء أنها تلقت بلاغات في حوالي الساعة 51ر2 مساء بالتوقيت المحلي تفيد باندلاع حريق في مجمع "وانج فوك" الذي يتألف من ثمانية مبان ويضم ما يقرب من 2000 وحدة سكنية.

