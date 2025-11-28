ارتفاع عدد ضحايا حريق الأبراج في هونج كونج إلى 94 قتيلا وعشرات المصابين

18 حجم الخط

يكافح رجال الإطفاء في هونج كونج حريقًا في مجمع سكني شاهق لليوم الثاني، الخميس، حيث ارتفع عدد القتلى إلى قرابة 100 قتيل فضلًا عن إصابة العشرات، في واحد من أكثر الحرائق فتكًا في تاريخ المدينة الحديث.

ووفقا لإدارة خدمات الإطفاء في المدينة، أصيب أكثر من 70 شخصا، منهم 11 رجل إطفاء، بالإضافة إلى الـ 94 قتيلا.

وسيطرت فرق الإطفاء، الخميس، على حريق هائل اندلع في مجمع سكني في هونج كونج، ما أودى بحياة العشرات فضلا عن وجود يقرب من 300 في عداد المفقودين، بينما قالت الشرطة إنه ربما يكون ناجما عن "إهمال جسيم" من شركة بناء استخدمت مواد غير آمنة.

وعلى مدى يوم كامل تقريبا منذ اندلاع الحريق، كافحت فرق الإطفاء الحرارة الشديدة والدخان الكثيف للوصول إلى السكان الذين يحتمل أن يكونوا محاصرين في الطوابق العليا من مجمع وانغ فوك كورت السكني.

ويضم المجمع السكني المكتظ في منطقة تاي بو الشمالية ألفي شقة موزعة على 8 أبراج، يقطنها أكثر من 4600 شخص في مدينة تعاني نقصا مزمنا في توفر السكن بأسعار معقولة.

وقالت السلطات إنه تم إخماد الحريق في 4 من أصل 7 أبراج، والسيطرة على النيران في الأبراج الثلاثة الأخرى.

وتعد الشبكات الخضراء وسقالات الخيزران من المواد الأساسية في العمارة الصينية التقليدية، لكن يجري وقف استخدامها تدريجيا في هونج كونج منذ مارس لأسباب تتعلق بالسلامة.

وأفادت وسائل إعلام محلية، أن الشرطة فتشت شركة صيانة مباني المجمع السكني صباح الخميس، وصادرت وثائق تشير إلى مجمع وانج فوك كورت.

وقالت السلطات، الخميس، إن رجل إطفاء من بين القتلى، مضيفة أن العشرات ما زالوا في المستشفى في حالة حرجة، ولا يزال هناك ما يقرب من 300 شخص لا يمكن الاتصال بهم.

ويعد هذا العدد من القتلى الأعلى في حريق بهونج كونج منذ عام 1948، عندما قُتل 176 شخصا في حريق مستودع.

ويحاول أكثر من 1200 رجل إطفاء السيطرة على النيران، إلى جانب وجود 304 سيارات إطفاء ومركبات إنقاذ.

