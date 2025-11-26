الأربعاء 26 نوفمبر 2025
مشاهد مروعة لـ اندلاع حريق هائل في ناطحات سحاب هونج كونج الشاهقة (فيديو وصور)

هونج كونج، فيتو
هونج كونج، فيتو
 وثقت مجموعة من الفيديوهات والصور، اندلاع حريق هائل، اليوم الأربعاء، في ناطحات السحاب الشاهقة في هونج كونج.

اندلاع حريق هائل في هونج كونج

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت فرق الإطفاء أن 13 شخصًا قتلوا في حريق هائل اندلع في مبان سكنية شاهقة الارتفاع في هونج كونج، مع وجود عدد من الأشخاص محتجزين بداخلها.

ولم يتضح على الفور سبب حريق هونج كونج.

وبحسب «الشرق الأوسط»، قالت السلطات للصحفيين إنه تم إعلان وفاة تسعة أشخاص في مكان الحادث وتم تأكيد وفاة أربعة آخرين، تم نقلهم إلى المستشفيات في وقت لاحق.

وتم إجلاء حوالي 700 شخص إلى ملاجئ مؤقتة.

 

 

 

سقالات مصنوعة من أعواد الخيزران

وبحسب تقارير إعلامية، فقد انتشر الحريق على سقالات مصنوعة من أعواد الخيزران، مقامة حول الجهة الخارجية من المجمع في مقاطعة تاي بو في هونج كونج.

وأظهرت مقاطع البث المباشر من الموقع حريقا شديدا سريع الاشتعال.

وقالت الشرطة إنها تلقت العديد من البلاغات من أشخاص محاصرين في المبنى المتضرر.

وتقع تاي بو في الجزء الشمالي من هونج كونج في نيو تريتوريز وبالقرب من الحدود مع مدينة شينزن الصينية.

هونج كونج حريق هائل في هونج كونج حريق هونج كونج تاي بو

