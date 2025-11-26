مشاهد مروعة لـ اندلاع حريق هائل في ناطحات سحاب هونج كونج الشاهقة (فيديو وصور)

18 حجم الخط

وثقت مجموعة من الفيديوهات والصور، اندلاع حريق هائل، اليوم الأربعاء، في ناطحات السحاب الشاهقة في هونج كونج.

في هونغ كونغ 🇭🇰 اندلع أقوى حريق خلال 17 عامًا



- تحترق أربعة مبانٍ في أحد المجمعات السكنية.



تمكن رجال الإنقاذ من إخلاء الناس من مبنيين، ولا يزال عدة أشخاص داخل المباني - بينهم كبار السن وأطفال.



يوجد في المجمع السكني 9 أبراج سكنية تحتوي على ما يقرب من ألفي شقة. pic.twitter.com/IK81tFqZTj — أحمـد ⛈️ (@A_MQQ_) November 26, 2025

اندلاع حريق هائل في هونج كونج

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت فرق الإطفاء أن 13 شخصًا قتلوا في حريق هائل اندلع في مبان سكنية شاهقة الارتفاع في هونج كونج، مع وجود عدد من الأشخاص محتجزين بداخلها.

ولم يتضح على الفور سبب حريق هونج كونج.

وبحسب «الشرق الأوسط»، قالت السلطات للصحفيين إنه تم إعلان وفاة تسعة أشخاص في مكان الحادث وتم تأكيد وفاة أربعة آخرين، تم نقلهم إلى المستشفيات في وقت لاحق.

وتم إجلاء حوالي 700 شخص إلى ملاجئ مؤقتة.

سقالات مصنوعة من أعواد الخيزران

وبحسب تقارير إعلامية، فقد انتشر الحريق على سقالات مصنوعة من أعواد الخيزران، مقامة حول الجهة الخارجية من المجمع في مقاطعة تاي بو في هونج كونج.

وأظهرت مقاطع البث المباشر من الموقع حريقا شديدا سريع الاشتعال.

وقالت الشرطة إنها تلقت العديد من البلاغات من أشخاص محاصرين في المبنى المتضرر.

وتقع تاي بو في الجزء الشمالي من هونج كونج في نيو تريتوريز وبالقرب من الحدود مع مدينة شينزن الصينية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.