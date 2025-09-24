الأمواج أعلى من أعمدة الإنارة، راجاسا يضرب هونج كونج والصين ويشرد مليون شخص (فيديو)

اجتاح الإعصار "راجاسا"، أحد أقوى الأعاصير منذ سنوات، سواحل هونج كونج بأمواج تجاوز ارتفاعها أعمدة الإنارة، وشل مظاهر الحياة على الساحل الجنوبي للصين صباح اليوم الأربعاء، بعدما خلف دمارًا في تايوان والفلبين.

وأعلنت تايوان مقتل 14 شخصًا، فيما سجلت الفلبين 3 وفيات جراء مسار الإعصار بين البلدين.



🚨🇭🇰Typhoon Ragasa, one of the most powerful storms to hit Hong Kong in years, has caused schools and businesses to close, while most regional flights are grounded from tonight until Thursday morning. pic.twitter.com/83m58yvhWj September 24, 2025

وأيقظت الرياح العاتية سكان هونج كونج في الساعات الأولى من الصباح.



وذكرت قناة "سي سي تي في" الرسمية أن أكثر من مليون شخص جرى إجلاؤهم عبر إقليم جوانجدونج، القوة الاقتصادية في جنوب الصين.

وتوقعت الهيئة الوطنية للأرصاد أن يصل الإعصار المدمر إلى اليابسة بين مدينتي تايشان وتشانتشيانج بين بعد ظهر ومساء الأربعاء.

وتم تعليق الدراسة وأعمال المصانع وخدمات النقل في نحو 12 مدينة.



⚠️ UPDATE from #HongKong 🌪️



7 AM and #TyphoonRagasa is still battering the city.

👉 Peak impact expected in the next 2 hours.

👉 Maximum gusts crossing 188 km/h.

👉 Visibility almost zero — only the terrifying sound of the storm in areas like Mid-Levels & Sai Ying Pun.



Stay… pic.twitter.com/X2IKDmPnoe — Asia Voice 🎤 (@Asianewss) September 24, 2025

كما أغلقت هونج كونج وماكاو، مركز الكازينوهات المجاور، المدارس ورحلات الطيران، مع إغلاق عدد من المتاجر. ولجأ مئات الأشخاص إلى مراكز إيواء مؤقتة في كلتا المدينتين، فيما أصيب شخص في ماكاو.

