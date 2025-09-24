الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الأمواج أعلى من أعمدة الإنارة، راجاسا يضرب هونج كونج والصين ويشرد مليون شخص (فيديو)

اجتاح الإعصار "راجاسا"، أحد أقوى الأعاصير منذ سنوات، سواحل هونج كونج بأمواج تجاوز ارتفاعها أعمدة الإنارة، وشل مظاهر الحياة على الساحل الجنوبي للصين صباح اليوم الأربعاء، بعدما خلف دمارًا في تايوان والفلبين.

وأعلنت تايوان مقتل 14 شخصًا، فيما سجلت الفلبين 3 وفيات جراء مسار الإعصار بين البلدين.
 

وأيقظت الرياح العاتية سكان هونج كونج في الساعات الأولى من الصباح.
 

وذكرت قناة "سي سي تي في" الرسمية أن أكثر من مليون شخص جرى إجلاؤهم عبر إقليم جوانجدونج، القوة الاقتصادية في جنوب الصين.

 وتوقعت الهيئة الوطنية للأرصاد أن يصل الإعصار المدمر إلى اليابسة بين مدينتي تايشان وتشانتشيانج بين بعد ظهر ومساء الأربعاء.

 وتم تعليق الدراسة وأعمال المصانع وخدمات النقل في نحو 12 مدينة.
 

كما أغلقت هونج كونج وماكاو، مركز الكازينوهات المجاور، المدارس ورحلات الطيران، مع إغلاق عدد من المتاجر. ولجأ مئات الأشخاص إلى مراكز إيواء مؤقتة في كلتا المدينتين، فيما أصيب شخص في ماكاو.

