الجمعة 06 ديسمبر 2024
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صحة ومرأة

6 نصائح تحافظ على مناعة طفلك فى الشتاء

مناعة الصغار
مناعة الصغار

 قوة جهاز المناعة هى سر الحفاظ على الطفل من الإصابة بالأمراض المعدية فى فصل الشتاء، ومعروف أنه فى الشتاء تضعف المناعة نتيجة برودة الطقس.

لذا تهتم الأمهات كثيرا بتقوية جهاز المناعة لدى الصغار حفاظا على صحتهم وحمايتهم من الإصابة بالأمراض المعدية طوال فصل الشتاء.

 

نصائح تحافظ على مناعة طفلك فى الشتاء 

 ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إنه للحفاظ على صحة الصغار فى فصل الشتاء يجب على الأمهات اتباع بعض النصائح، وهناك 6 نصائح تحافظ على مناعة طفلك فى الشتاء، منها: 

  • تقديم الطعام الصحي، حيث يجب أن يتناول الطفل طعام متوازن ويشمل خضار، فواكه، بروتينات، ومنتجات ألبان، والأطعمة الغنية بفيتامين C مثل البرتقال والليمون.
  • النوم الكافي، فالأطفال يحتاجون ساعات نوم كافية يوميا لأن النوم يقوي المناعة ويجعل جسمهم أكثر قدرة على مقاومة الأمراض.
  • الحفاظ على النشاط البدني، حيث يجب تشجيع الطفل على اللعب والحركة لأن الرياضة البسيطة مثل الجري أو اللعب في الحديقة لأنها تقوي المناعة بشكل طبيعي.
  • شرب المياه بكمية كافية يوميا يحافظ على ترطيب الجسم ويساعد في طرد السموم.
  • متابعة جدول التطعيمات مهم جدا لأنه يحمي الأطفال من أمراض خطيرة.
  • الحفاظ على النظافة الشخصية للطفل، حيث يجب تعويده على غسل اليدين جيدا قبل الأكل وبعده، وبعد استخدام الحمام أو اللعب.
نصائح تحافظ على مناعة طفلك فى الشتاء 
نصائح تحافظ على مناعة طفلك فى الشتاء 

نصائح مهمة تحمى طفلك من الأمراض المعدية في المدارس 

وهناك عدة نصائح يجب اتباعها لحماية الطفل من الأمراض المعدية في المدارس، منها:

  • التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الانفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى أحد أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.
  • غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين خاصةً مع بدء العام الدراسي الجديد،  من أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.
  • تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الطلاب المرضى أو مشاركتهم الأدوات.
  • تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.
  • تعليم الطفل أيضا أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة، مايحميه من الإصابة بالأمراض المعدية.
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