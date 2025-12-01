18 حجم الخط

أمرت النيابة العامة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق هائل نشب داخل مزرعة خيول بجمعية عرابي بمحافظة القليوبية، وأسفر عن وفاة مستشار بالمعاش، بعد العثور على جثته متفحمة بالكامل.

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق هائل نشب داخل مزرعة خيول بالقليوبية

وكانت مديرية أمن القليوبية قد تلقت إخطارًا من غرفة النجدة يفيد باندلاع الحريق داخل المزرعة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، التي تمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المباني والمنشآت المجاورة.

نقل جثة مستشار بالمعاش بالقليوبية بعد وفاته في حريق

وتم نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، تمهيدًا لعرضه على مصلحة الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وظروفها بدقة، كما كلفت نيابة القليوبية المعمل الجنائي بفحص موقع الحريق ورفع آثاره وبيان أسبابه وملابساته والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

وحررت الأجهزة الأمنية القليوبية محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

