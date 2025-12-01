الإثنين 01 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق هائل نشب داخل مزرعة خيول بالقليوبية

مطافي
مطافي
18 حجم الخط

أمرت النيابة العامة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق هائل نشب داخل مزرعة خيول بجمعية عرابي بمحافظة القليوبية، وأسفر عن وفاة مستشار بالمعاش، بعد العثور على جثته متفحمة بالكامل. 

txt

محافظ القليوبية يستقبل وكيل الأزهر احتفالا باعتماد معهد طوخ الابتدائي النموذجي

txt

تموين القليوبية يضبط 3.3 طن دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق هائل نشب داخل مزرعة خيول بالقليوبية 

وكانت مديرية أمن القليوبية قد تلقت إخطارًا من غرفة النجدة يفيد باندلاع الحريق داخل المزرعة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، التي تمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المباني والمنشآت المجاورة.

نقل جثة مستشار بالمعاش بالقليوبية بعد وفاته في حريق 

 وتم نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، تمهيدًا لعرضه على مصلحة الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وظروفها بدقة، كما كلفت نيابة  القليوبية المعمل الجنائي بفحص موقع الحريق ورفع آثاره وبيان أسبابه وملابساته والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

 وحررت الأجهزة الأمنية  القليوبية محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظ القليوبية محافظة القليوبية جمعية عرابي شبرا الخيمة شبرا الخيمة

مواد متعلقة

تموين القليوبية يضبط 3.3 طن دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء

ضبط 180 كيلو لحوم وأجزاء مجهولة المصدر بمحل دواجن في شبرا الخيمة

محافظ القليوبية يتفقد لجان طوخ لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية (صور)

محافظ القليوبية يتفقد لجان بنها في ثاني أيام انتخابات مجلس النواب

الأكثر قراءة

تفاصيل العطل الفني في بنك مصر

موعد مباراة قطر وفلسطين في كأس العرب والقنوات الناقلة

خبير قانون دولى: السلوك الاستفزازي المتعمد يكشف العقلية الإجرامية للاحتلال

بعد تطبيق الحجز الحصري، المواعيد الجديدة لزيارة قاعات المتحف المصري الكبير

موعد مباراة الإسماعيلي وحرس الحدود في كأس مصر والقناة الناقلة

الإسماعيلي في مهمة صعبة أمام حرس الحدود بكأس مصر

بعد تطبيق الزيادة الجديدة، أماكن صرف معاشات شهر ديسمبر 2025

إسرائيل تمنع 6 آلاف شاحنة مساعدات تابعة لـ الأونروا من دخول غزة

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

عدد أهداف كأس العالم للناشئين قطر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية البيض في المنام وعلاقتها بزيادة في الرزق

"اللهم أرحم من لا مأوى له"، كيف تحمي نفسك من برد الشتاء؟

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 1 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads