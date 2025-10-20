انتخابات البرلمان من ابن الدايرة إلى غريب الدار

** قبل 14 عامًا كان المجلس التشريعي في مصر اسمه مجلس الشعب باعتباره يمثل الشعب ويدافع عن مصالحه وحقوقه ومكتسباته ويتشكل نصفه من العمال والفلاحين، اليوم صار اسمه البرلمان ويتكون غالبيته من أصحاب الملايين.. وكان المرشح يسمي نفسه ابن الدايرة.. الآن أصبح اسمه غريب الدار بعدما صرنا نرى مرشحين على قوائم الأحزاب في غير دوائرهم.

** سألني صديق عن مشهد الانتخابات البرلمانية، قلت: لا يعنيني الملف العبثي برمته وبتفاصيله وأسمائه وجبهاته ودوائره، ولست مهتما ولا متابعا، ومعلوماتي عنه نفس معلوماتي عن المراحل الزرقاء والأقنعة والتكعيبية في الفن التشكيلي.

** أحد تداعيات الغلاء الفاحش في مصر أنه جعل الناس تعيش في عزلة اختيارية، لم تعد الناس تتبادل الزيارات أو العزومات أو اللقاءات سواء في البيوت أو على المقهى أو في الأماكن العامة، لم تعد في الحركة بركة، بل أصبح في الحركة ضربة مكلفة وتعويرة مادية..

كل مشوار أو مصلحة ستقضيها ستدفع مبلغًا كبيرًا سواء كنت بالمواصلات العامة أو الخاصة أو بسيارتك.. قلص الغلاء العلاقات الاجتماعية بين المصريين، وأصبح الكل مشغولا بلقمة عيشه فقط كمن يدور في ساقية، ولا يملك الوقت ولا المال للتزاور أو الخروج.

** طريقة الإعلان عن زيادة أسعار البنزين تمت بطريقة الدحلبة.. من تصريح "قد تكون آخر زيادة" إلى لا زيادة خلال عام.

** لم يحدث في تاريخ اقتصاد أي دولة أن ارتفع سعر كل شيء فيها وعلى رأسها الوقود 12 مرة في 9 سنوات، وبالتحديد منذ التعويم الأول في نوفمبر 2016، ولم يحدث أن شعبا أثبت قدرته على تحمل كل هذه المعاناة في صمت مثل المصريين.. تحية لهذا الشعب الصبور المحتسب.

** دخل قانون التصالح في مخالفات البناء موسوعة جينيس لكونه أطول القوانين المؤقتة عمرًا بعدما صدر قرار بمدة 6 شهور جديدة الأسبوع الماضي، ولا يبدو أن هناك إمكانية لإنهائه، وربما يفسر طول عمره أنه يدخل تحت بند الجباية.

القانون الذي تم إصداره لأول مرة في أبريل 2019 قيل وقتها إنه يستهدف جمع حصيلة مليارية قدرت بـ 100 مليار جنيه، لكن نصف هذا الرقم لم يتحقق في ظل تقاعس ومماطلة كثير من المخالفين عن السداد.

لا تعلم الحكومة أن هناك من يستغل هذا المد كل 6 شهور ليرتكب مخالفات بناء خلالها ثم يذهب للتصالح ودفع أموال للدولة، أحد المقاولين قال لي إنه يحصل على فرصة ذهبية لفعل ما يريد كلما تم مد قانون التصالح.. يبني دورا إضافيا ثم يذهب ليدفع قرشين.

وهكذا أصبح قانون خالف وإدفع.. التصالح سابقًا، منشئًا ومقننا للمخالفات وارتكاب المزيد منها وليس مزيلا لها.

** أصبحت أحن لكل ما هو ماضي وأجعله يستغرقني، لم أعد أستمع في الراديو أو أشاهد في التلفزيون إلا كل ما كان وليس ما هو كائن أو ما سوف يكون.

** بعدما طرحت وزارة الإسكان شققًا في مشروع إسمه ظلال بسعر 35 ألف جنيه للمتر.. يبقى السؤال: إذا كانت هذه أسعار الدولة التي تبني على أرض ببلاش، ماذا ستكون أسعار الشقق المماثلة لمن يبني على أرض بـ فلوس؟

** حرب الإبادة في غزة تم إيقافها بنفس سيناريو قصة الحاخام والخنزير الشهيرة، وكل الغنائم حصدها من بيده السلاح، وانتهت إلى اللاءات الستة أو الحصاد المر: لا دولة فلسطينية.. لا ضفة غربية.. لا سلاح للمقاومة.. لا قدس عاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية..

لا أحد سيدفع فاتورة الدمار سوى العرب.. لا انسحاب كامل من غزة.. فقط إيقاف آلة القتل والتدمير والتجويع والتشريد وتجميد مخطط التهجير.. وحتى هذا المكسب الوحيد قابل لانتهاكه في أي وقت من جانب عدو لا يحترم أي مواثيق أو اتفاقيات.. وكلنا رأينا جيش الاحتلال أمس الأحد ينفذ غارات جوية على دير البلح وسط قطاع غزة، وبعد اتفاق غزة شن 3 غارات جوية على مدينة رفح.

