عمر مكرم.. الزاهد عن الحُكم

* في تاريخ مصر تستوقفك مواقف وتثير بداخلك تساؤلات لاتجد إجابة، من بينها مثلا: لماذا لم يفكر المناضل المصري البطل عمر مكرم ولم يخطر بباله -وهو يمتلك كل مقومات القيادة والزعامة ويحظى بدعم شعبي غير مسبوق- أن يكون حاكمًا لمصر؟

خصوصًا أن المصريين اتخذوه زعيما لهم ضد المماليك والفرنسيين والإنجليز والحاكم المستبد خورشيد باشا، ولماذا ظل هو وأحمد المحروقي كبير تجار القاهرة، والشيخ عبد الله الشرقاوي شيخ الأزهر يستجدي محمد على الأجنبي الألباني المولود فى مقدونيا ويقبل يديه لكي يوافق على أن يكون حاكمًا لها هو وأبناءه وأحفاده حتى دانت لهم 147 سنة.



عمر مكرم نقيب الأشراف في مصر، يمتد نسبه إلى سلالة الحسن بن على بن أبى طالب، دافع عن حقوق الشعب، نظم وقاد المقاومة الشعبية ضد الفرنسيين بموقعة الأهرام، وكذلك ضد الإنجليز في رشيد ونجح في هزيمتهم حتى خرجوا من مصر، قاد النضال الشعبى ضد مظالم الأمراء المماليك عام 1804 وكذلك ضد مظالم الوالى خورشيد باشا.



ويصف الجبرتي ما حدث قائلًا: قال عمر مكرم نيابة عن زعامات الشعب: لا نريد خورشيد باشا حاكمًا علينا، ولابد من عزله من الولاية، فسألهم محمد على: ومن تريدونه يكون واليًا؟، قالوا: لا نرضى إلا بك لما نتوسمه فيك من العدالة والخير.



المثير للدهشة أن أول ما فعله محمد على بعدما تولي حكم مصر هو نفي عمر مكرم من القاهرة إلى دمياط وأقام بها أربعة أعوام، خوفا من نفوذه أو أن يفكر في حكم مصر، ثم إلى طنطا حيث توفي فيها عام 1822



لست بصدد الحديث عن إيجابيات وسلبيات 147 عامًا حكمت فيها الأسرة العلوية مصر، ولكن ما يلفت النظر هو: لماذا لم يستوعب العقل الباطن لعمر مكرم فكرة أن يأتي يوم يكون حاكم مصر مصريًا من لحم ودم، بعدما استمرت منكوبة باحتلالها على مدار 2776 عامًا من إجمالى عمرها البالغ 5217 عامًا بواقع 8 احتلالات قبل الميلاد و18 بعده؟



وأتذكر -بمناسبة موقف عمر مكرم الزاهد في حكم مصر- موقفًا مشابهًا للمصريين مع الإسكندر الأكبر عندما جاء إلى مصر عام 332 قبل الميلاد وذهب إلى واحة سيوة، وفي معبد آمون تطوعوا بتتويجه فرعونًا على مصر وسموه ابنًا لكبير آلهته وألبسوه تاجه "رأس كبش ذو قرنين" فلقب بـ «الإسكندر ذو القرنين»، ومنذ ذلك الحين، أخذ يزعم بأن زيوس- آمون هو والده الحقيقي.



* تروي الأساطير اليهودية أن رجلًا يهوديًا كان يعانى من حالة معيشية صعبة جدا، وكان يسكن هو وزوجته وأولاده الستة ووالدته وحماته فى غرفة واحدة، فذهب إلى أحد الحاخامات يشكو إليه مما يعانيه أملًا أن يجد له حلًا أو يدعو له الرب ليفتح له بابًا للخلاص، وبعدما سمع الحاخام مشكلته طلب منه أن يحضر خنزيرًا ويضعه معهم فى نفس الغرفة شريطة ألا يخرج منها أبدًا.



وبالفعل نفذ الرجل ما طلبه منه الحاخام ومرت الأيام والخنزير يحيا معهم فى نفس الغرفة التى انتشر فيها روث الخنزير وأصبحت رائحتها لا تطاق، فذهب الرجل إلى الحاخام ثانية يشكو له من نتن الخنزير الذى حول الغرفة إلى جحيم لا يحتمل، فطلب منه الحاخام أن يطرد الخنزير من الغرفة وينظفها، وبعد أيام مر عليه وسأله عن أحواله فأجابه الرجل: حمدًا لله، فقد انتهت جميع مشاكلى.



هذه مقدمة ضرورية للتأكيد على ماذكرته في مقال سابق بأن حرب الإبادة في غزة تم إيقافها بنفس سيناريو قصة الحاخام والخنزير، وانتهت إلى اللاءات الستة أو الحصاد المر: لا دولة فلسطينية، لا ضفة غربية بعدما ضمها الاحتلال، لا سلاح للمقاومة، لا قدس عاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية.. لا أحد سيدفع فاتورة الدمار سوى العرب.. لا إنسحاب كامل من غزة.. فقط تجميد مخطط التهجير وإيقاف آلة القتل والتدمير والتجويع والتشريد..

وحتى هذا المكسب الوحيد تم انتهاكه من جانب عدو لا يحترم أي مواثيق أو اتفاقيات وليس له عهد ولا التزام ولا كلمة، وما توقعته يتحقق، فقد وصل عدد شهداء غزة منذ اتفاق 9 أكتوبر الماضي إلى 222 شهيدًا، ويوم الثلاثاء الماضي 28 أكتوبر على سبيل المثال استشهد 104 فلسطينيين خلال هجمات كانت ولا تزال مستمرة شنها جيش الاحتلال، وها هو يمنع حتى المعونات الغذائية من الدخول.





* إذا كانت الدولة نجحت في القضاء على انقطاعات الكهرباء في الصيف، وإذا كانت تفرض التوقيت المسمى بـ الصيفي بحجة توفير الكهرباء، فلماذا لاتكمل جميلها وترحم الناس من العذاب وتلغي هذا التوقيت المرفوض شعبيًا؟

الحقيقة أن الـ 60 دقيقة التي يتم تقديمها في الخميس الأخير من شهر أبريل تشعرك أن يوم الصيف منقوص ساعة، وأن الوقت متعفرت وضاعت منه البركة وأنك في سباق مع الوقت طوال الوقت.

أسوأ مافي التوقيت الصيفي أنه يقتطع من ليل الصيف الذي يتحسن فيه الجو ساعة، فيحرم الناس منها ويضيفها إلى النهار لتعيش الناس ساعة أكثر في لهيب الحر.. اتركوا توقيت رب الكون الأصلي وأريحو الناس من هذه اللخبطة.

