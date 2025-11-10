مظاليم الصحافة

18 حجم الخط

* هم نبتة الصبار، والدماء التي تسري في شرايين مهنتنا لتمنحها الحياة، إنهم زملاءنا الصحفيين غير النقابيين الذين يطلقون عليهم بالخطأ "مؤقتين"، هؤلاء قسا عليهم الزمن ووضعهم في موقف لايحسدون عليه ولا يستحقونه وجعل حلم التعيين لهم مثل السراب، بعدما أمضى معظمهم مايقرب من 15 عامًا في المهنة متمرمغين في ترابها، حاملين المسئولية فوق أكتافهم دون تعيين أو راتب يمنحهم حياة آدمية.



من المعروف أن يوم تعيين الصحفي وقبوله بنقابة الصحفيين هو أسعد أيام كل من يعمل بمهنتنا، ولكل صحفي حكاية مثيرة مع التعيين، البعض أمضى شهورا قليلة قادما من بعيد، والبعض الآخر دخل المهنة مع سبق الإصرار والتفوق، وأمضى سنوات كثيرة قبل أن يتحقق الحلم الأغلى والأمنية الأسعد في حياته..

ورغم تخرجي من كلية الإعلام جامعة القاهرة، إلا أنني وكثيرين من أصدقائي وأبناء جيلي لم ننضم لعضوية النقابة إلا بعد مرور 10 سنوات من العمل المتصل الشاق بها وبعد تجارب في صحف عديدة، وتلك حكاية طويلة سيأتي وقت وأحكيها.



هناك مادة في قانون تنظيم الصحافة تلزم كل صحيفة بألا تزيد مدة التدريب فيها عن عامين، وللأسف لا يتم تطبيقها، والمعروف أن المؤسسات الصحفية تعتمد اعتمادًا كليًا على هؤلاء الزملاء الذين ينتظرون التعيين، وبدونهم قد تتوقف الصحيفة عن الطبع.



أقول لزملائي الصابرين، أنتم بؤرة الضوء التى تفتح طريق الأمل، أنتم ملح مهنتنا، بكم ومعكم لن تموت صاحبة الجلالة أبدًا، أنتم في القلب وعلى الرأس، ومسألة التعيين والنقابة كلها نصيب، تماما مثلما يبتلى الإنسان في صحته أو رزقة، فاصبروا وثقوا إن فرج الله آت وسنحتفل بكم أعضاء في نقابتكم قريبًا، بل وسنراكم متبوأين أرقى المناصب فيها.





* بدون مناسبة: محرر الديسك أو الصياغة في مهنتنا، مثل هؤلاء الزملاء المظاليم الذين كتبت عنهم أعلاه، جندي مجهول يصنع تألق الآخرين، ثم ينسحب في هدوء راضيا بمنح الكلمة قيمتها ويهدى للقراء بريق الصياغة.





* كلما قرأت عبارة انطلاق فترة الصمت الانتخابي التي انطلقت قبل أيام، تساءلت: وهل هناك صخب انتخابي حتى نفرض الصمت.. هو موجود بدون قرار أو غرامات، ومافيش أهدأ من كده.





* كلما شعرت بافتقاد الدافع للكتابة وأننا نؤذن في مالطا، تذكرت كلمات صديقي الدكتور ياسر ثابت في رائعته "يوميات ساحر متقاعد": الكتابة درس في التنفس.. نحن نكتب لنقاوم الفناء الذي يطوق سراب صورنا مع أحبتنا على جدران الذاكرة..

الكتابة هى مغامرة شخصية بامتياز لكل من قرر أن يقطف عناقيد الأمنيات التي تتدلى فوق خاصرة المدينة، الكتابة هى طرقات واثقة على باب الحرية وليست لصا يهرب من باب الطوارىء أو سهما في سوق مالية خاسرة أو صك إذعان لسياسة الابواب المواربة.





* قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزارء إنه تعجب وضحك على تعليقات السوشيال ميديا على عقد الشراكة المصرية القطرية لتنمية منطقة علم الروم بمطروح، وأنا أيضا ضحكت على ضحكك يا دكتور مصطفى.





* خبر إيجابي من قبيل التفاؤل: هبط سعر الدولار مقابل الجنيه بأكثر من 4 جنيهات خلال آخر 6 أشهر من العام الجاري 2025 بنسبة 8% من 51.46 جنيه في 7 أبريل 2025، إلى 47.41 جنيه الخميس 6 نوفمبر 2025.





* أرقام رسمية بلا تعليق: سدد البنك المركزي 30.1 مليار دولار أقساط وفوائد ديون مستحقة على مصر خلال 9 أشهر (من يوليو 2024 إلى مارس 2025)، وارتفع إجمالي الدين الخارجي لمصر خلال الربع الثاني من 2025 بنحو 4.54 مليار دولار إلى نحو 161.23 مليار دولار.





* تصريح بلا تعليق: قال محمد معيط المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي ووزير المالية السابق خلال ندوة صحفية بمصر: أكتر حاجة بتخوف وزير المالية بوجه عام هي خدمة الدين، وليس الدين نفسه.

وأضاف إن مصر قد لا تكون بحاجة للحصول على تمويلات أخرى من صندوق النقد الدولي بعد انتهاء البرنامج الحالي.



* قرار أتمنى تنفيذه بكل صرامة في كل أنحاء مصر بأزقتها وحواريها الجانبية وليس في الرئيسية فقط: محافظ القاهرة يحظر رسميا سير التوك توك بكافة الشوارع والمحاور الرئيسية، فقد فاض الكيل بفوضي الشوارع والمرور في مصر من هذه الصفائح العشوائية السوداء وسائقيها الذين يمارسون كل أنواع البلطجة دون أي رادع لهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.