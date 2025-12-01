الإثنين 01 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حملات لضبط سائقي التكاتك المخالفين بالزقازيق في الشرقية

ضبط سائقى التكتك
ضبط سائقى التكتك المخالفين بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية
18 حجم الخط

 قامت إدارة مرور محافظة الشرقية بتشكيل فرق عمل لرصد سائقي مركبات التوك توك غير المرخصة والمخالفة لخطوط السير واتخاذ اللازم حيالهم.

 

انتشار التكاتك بشوارع الزقازيق 

 وأسفرت الحملة عن التحفظ على 12 توكتوك من المركبات بشوارع مدينة الزقازيق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها تصديًا لهذه الظاهرة السلبية التي تتسبب في إزعاج المواطنين

 وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة التزام أصحاب مركبات التوكتوك بخطوط السير الممنوحة لهم، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك التصدي لظاهرة التلوث الضوضائي الصادر عن استخدام أصحاب التكاتك لآلات الصوت المرتفعة والمزعجة لما تسببه من إزعاج وقلق للمواطنين. 

 

استمرار الحملات المرورية اليومية المفاجئة 

 وأعلن استمرار الأجهزة التنفيذية والأمنية فى شن حملاتها اليومية المفاجئة لضبط السائقين غير المتلزمين وإعادة الانضباط للشارع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سائقى التكتك ادارة مرور الشرقية محافظة الشرقية الغير مرخصة المخالفة لخطوط السير اتخاذ اللازم حيالهم محافظ الشرقية المهندس حازم الاشمونى

مواد متعلقة

محافظ الشرقية يوقف مسئولين بالزراعة ويخطر المحكمة التأديبية بالقرار

محافظ الشرقية يتفقد سير العمل بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالزقازيق

محافظ الشرقية يفاجئ مستشفى المبرة في الزقازيق بزيارة تفقدية

من غرفة العمليات، محافظ الشرقية يؤكد انتظام فتح 1040 لجنة انتخابية دون تأخير

الأكثر قراءة

موعد مباراة قطر وفلسطين في كأس العرب والقنوات الناقلة

حبس عامل مدرسة دولية اعتدى على تلاميذ بالإسكندرية 4 أيام

الإسماعيلي في مهمة صعبة أمام حرس الحدود بكأس مصر

السيدة نفيسة، من هي؟ ولماذا لُقبت بـ"نفيسة العلم"؟ في ذكرى مولد صاحبة المقام

تفاصيل العطل الفني في بنك مصر

موعد مباراة الإسماعيلي وحرس الحدود في كأس مصر والقناة الناقلة

دولة التلاوة.. وشغفي الذي فتر

تفاصيل استبدال "التوكتوك" بسيارات بديلة بالقاهرة

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

عدد أهداف كأس العالم للناشئين قطر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

السيدة نفيسة، من هي؟ ولماذا لُقبت بـ"نفيسة العلم"؟ في ذكرى مولد صاحبة المقام

مفتي الجمهورية: احتكار السلع بقصد زيادة الأسعار حرام شرعا ومجرم قانونا

تفسير رؤية البيض في المنام وعلاقتها بزيادة في الرزق

المزيد
الجريدة الرسمية
ads