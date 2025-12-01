حملات لضبط سائقي التكاتك المخالفين بالزقازيق في الشرقية

18 حجم الخط

قامت إدارة مرور محافظة الشرقية بتشكيل فرق عمل لرصد سائقي مركبات التوك توك غير المرخصة والمخالفة لخطوط السير واتخاذ اللازم حيالهم.

انتشار التكاتك بشوارع الزقازيق

وأسفرت الحملة عن التحفظ على 12 توكتوك من المركبات بشوارع مدينة الزقازيق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها تصديًا لهذه الظاهرة السلبية التي تتسبب في إزعاج المواطنين

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة التزام أصحاب مركبات التوكتوك بخطوط السير الممنوحة لهم، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك التصدي لظاهرة التلوث الضوضائي الصادر عن استخدام أصحاب التكاتك لآلات الصوت المرتفعة والمزعجة لما تسببه من إزعاج وقلق للمواطنين.

استمرار الحملات المرورية اليومية المفاجئة

وأعلن استمرار الأجهزة التنفيذية والأمنية فى شن حملاتها اليومية المفاجئة لضبط السائقين غير المتلزمين وإعادة الانضباط للشارع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

