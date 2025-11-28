الجمعة 28 نوفمبر 2025
ضبط 180 كيلو لحوم وأجزاء مجهولة المصدر بمحل دواجن في شبرا الخيمة

تموين القليوبية،
تموين القليوبية، فيتو
 شنت مديرية التموين بالقليوبية حملة مكبرة لمراقبة السلع والمنتجات الغذائية للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الادمي. 

تاتي الحملة استمرارًا لجهود مديرية تموين القليوبية في التصدي للكيانات الوهمية وملاحقة السلع المجهولةمكبرة  المصدر، والتي تمثل خطرًا على صحة وسلامة المواطنين، وفي إطار التعليمات الصادرة من الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.

وبتنفيذ توجيهات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، بتشديد الرقابة على كافة الأنشطة التجارية والمخابز والأسواق.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر جنحة رقم (22575) ضد أحد محال بيع الدواجن بدائرة الإدارة، لعدم حمله شهادة صحية، وحيازته أجزاء دواجن بدون بيانات تدل على مصدرها أو تاريخ صلاحيتها، حيث تم ضبط كمية قدرها 150 كجم أوراك دواجن، و30 كجم صدور دواجن مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات.

وفي مجال المخابز، تم تحرير عدد 4 مخالفات تموينية شملت: إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم نظافة أدوات العجن، وعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين.

وأكد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالقليوبية، استمرار جهود المديرية في تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمخابز، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من يتلاعب بصحة المواطنين أو يحاول استغلال الدعم لتحقيق مكاسب غير مشروعة، حفاظًا على المال العام وصحة المواطنين.

