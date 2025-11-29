السبت 29 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أحمد مراد عن فيلم "الست": كل انتقاد دليل حب وغيرة على أم كلثوم

أحمد مراد عن فيلم
أحمد مراد عن فيلم "الست": كل انتقاد دليل حب على أم كلثوم
18 حجم الخط

أعرب الكاتب والسيناريست أحمد مراد عن سعادته بردود الأفعال المتنوعة حول فيلم "الست"، مؤكدًا أن حالة الجدل حول العمل ليست سلبية، بل تعكس حجم الحب الأبدي الذي يكنه الجمهور لأم كلثوم، وغيرة الناس على رمز لا يتكرر. 

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الصورة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة “النهار”: "أنا مبسوط من الناس وانطباعاتهم، حتى الانتقادات لـ فيلم الست دليل على مكانة أم كلثوم في قلوبهم، فهي ليست شخصية عادية، بل رمز مقدس في ذاكرة الشعب المصري."

أحمد مراد: فيلم الست استغرق ثلاث سنوات من البحث والخوف والحب

مراد أكد أن صناع العمل يحملون القلق نفسه الذي يشعر به الجمهور، لأنهم يدركون حساسية تجسيد شخصية بقيمة أم كلثوم، موضحًا: "اشتغلنا على الفيلم لمدة ثلاث سنوات، لأن هدفنا الأساسي كان إبراز أجمل ما في شخصيتها الإنسانية والفنية، وأن تظهر أمام الناس حقيقية، نابضة بالحياة وليست مجرد تمثال برونزي".

وأشار إلى أن التفاعل الرقمي كان غير مسبوق، قائلًا: “الريتش وصل لـ 475 مليون، وده دليل مش عادي.. ده حب”.

أم كلثوم: بين صوت المسرح وصمت القلب

استعرض مراد تفاصيل الخط الدرامي للفيلم، قائلًا إن التحدي الأكبر كان كشف ما وراء قشرة العظمة التي أحاطت أم كلثوم طوال حياتها، موضحًا:"الناس كانت بتشوفها من تحت المسرح، لكن ما شفناش إزاي كانت بتشوفنا من فوق المسرح.. لما قالت (أنت عمري)، كانت حاسة بإيه؟ هل كانت تحب مثلنا؟ هل كانت امرأة بمشاعر؟ أم مجرد أيقونة جامدة؟"

وأضاف: "أم كلثوم رحلة إنسانية قبل أن تكون فنية، رحلة مرّت عبر أربعة عصور: من الملك فاروق وصولًا إلى رؤساء مصر المتعاقبين، وتعلمت منها كيف تُدار هذه الآلة الأسطورية في عالم صعب."

منى زكي.. الاختيار الذي كان يحتاج إلى عقل قبل نجومية

وعن اختيار الفنانة منى زكي لتجسيد دور كوكب الشرق أم كلثوم، أوضح مراد أن القرار كان للمخرج مروان حامد، الذي وضع معايير صارمة في الاختيار، قائلًا:"مروان حامد كان شايف إننا محتاجين شخصية بتذاكر، وتمتلك أدوات وقدرات تمثيلية حقيقية، ما نعتمدش على الشكل أو النجومية فقط. وده اتحقق في منى زكي، اللي اشتغلت على الشخصية بجهد ضخم وتدريب طويل".

أحمد مراد: فيلم الست رحلة سينمائية نحو قلب أيقونة لا تتكرر

أحمد مراد وصف الفيلم بأنه "رحلة إلى قلب أم كلثوم"، رحلة تكشف المرأة وراء الصوت، والإنسانة خلف الأسطورة، والسؤال الأهم الذي سيطرحه الفيلم: هل كانت أم كلثوم تغني فقط؟ أم كانت تعيش؟

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد مراد فيلم الست ام كلثوم منى زكي كوكب الشرق لميس الحديدي

مواد متعلقة

أمجد أبو العلا يعلق على الجدل المثار حول فيلم الست

طارق الشناوي حول الهجوم علي مني زكي بسبب "الست": "الناس صدقت صابرين قبلها"

تعرف على شخصية كريم عبد العزيز في فيلم "الست" لـ منى زكي

أحمد مراد: السيدة زينب وراء عشقي للكتابة وتحضيرات “أم كلثوم” استغرقت 3 سنوات (فيديو)

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، توتنهام يتأخر أمام فولهام 2/0 في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، نيوكاسل يتقدم 3-0 على إيفرتون بالشوط الأول

مانشستر سيتي يتقدم على ليدز يونايتد بهدفين دون رد في الشوط الأول

نيوكاسل يفوز برباعية على إيفرتون بالدوري الإنجليزي

تشكيل مباراة توتنهام ضد فولهام في الدوري الإنجليزي

كأس مصر، شوط أول سلبي بين الاتحاد السكندري وكهرباء الإسماعيلية

القاهرة تسجل 23 درجة مئوية، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدًا الأحد

الإدارية العليا تواصل انعقادها للبت في 187 طعنا على انتخابات النواب

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

كم يبلغ سعر القصدير فى البورصات العالمية اليوم الجمعة؟

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس العرب 2025 بمشاركة مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المتسابق أبو العلا يبهر “دولة التلاوة” بقراءة تهز القلوب، وهذه نصيحة لجنة التحكيم (فيديو)

"دولة التلاوة" يحتفي بالشيخ منصور الشامى الدمنهورى: صوت نادر ومدرسة عريقة (فيديو)

برنامج دولة التلاوة، المتسابق محمد حسن صوت يبهر القلوب ويحيي الروح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية