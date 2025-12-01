الإثنين 01 ديسمبر 2025
ثقافة وفنون

2.5 مليون جنيه إيرادات "السلم والثعبان 2" أمس

أبطال السلم والثعبان،
أبطال السلم والثعبان، فيتو
حقق فيلم “السلم والثعبان” بطولة الفنان عمرو يوسف ليلة أمس الأحد، إيرادات بلغت 2 مليون و550 ألف جنيه، ليحتل المركز الأول بين الأفلام المعروضة معه.

 

فيلم “السلم والثعبان 2” هو الجزء الثاني من الفيلم الشهير الذي عرض في عام 2001، وحقق نجاحا جماهيريا ونقديا.

 

 الجزء الثاني بطولة عمرو يوسف، ويضم عددا كبيرا من النجوم، أبرزهم: أسماء جلال، ظافر العابدين، ماجد المصري، حاتم صلاح، وفدوى عابد، مع ظهور خاص للفنانة سوسن بدر، من تأليف أحمد حسني، وإخراج طارق العريان، وإنتاج موسى عيسى.

 

ويقدم الجزء الثاني بأحداث جديدة ومختلفة عن الجزء الأول الذي عرض قبل 24 عاما من إخراج طارق العريان أيضا.

