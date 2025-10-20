إزالة 219 حالة تعد علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الشرقية

شنت محافظة الشرقية حملة لازالة التعديات علي الأراضي الزراعية واراضي أملاك الدولة، ما أسفر عن إزالة 219 حالة تعدي.

التنسيق بين الاجهزة التنفيذية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، ان حملات الإزالة تُنفذ بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين مع إستمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجه ٢٧ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة،والمستمرة حتي يوم ٢٤ من الشهر الجاري.

الحفاظ على الرقعة الزراعية بالمحافظة

وقال المحافظ إن تلك الجهود تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على الرقعة الزراعية والحفاظ على أملاك الدولة، والتصدي بكل حزم لأي محاولات للبناء المخالف، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

