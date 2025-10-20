الإثنين 20 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إزالة 219 حالة تعد علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الشرقية

إزالة واسترداد 219
إزالة واسترداد 219 حالة تعدي بالبناء علي أراض أملاك الدولة

شنت محافظة الشرقية حملة لازالة التعديات علي الأراضي الزراعية واراضي أملاك الدولة، ما أسفر عن  إزالة 219 حالة تعدي.

إزالة 323 حالة تعدي بالبناء المخالف في الشرقية

 

التنسيق بين الاجهزة التنفيذية 

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، ان حملات الإزالة تُنفذ بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين مع إستمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجه ٢٧ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة،والمستمرة حتي  يوم ٢٤ من الشهر الجاري.

استمرار حملات إزالة الإشغالات في الشرقية

الحفاظ على الرقعة الزراعية بالمحافظة 

وقال المحافظ إن تلك الجهود تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على الرقعة الزراعية والحفاظ على أملاك الدولة، والتصدي بكل حزم لأي محاولات للبناء المخالف، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إزالة التعديات محافظة الشرقية ازالة 47 حالة تعدى بالبناء ارض املاك الدولة تعدى بالمتغيرات المكانية مساحة 8285 مترا ازالة 6حالات مساحة 3افدنة و2قيراط

مواد متعلقة

إزالة 323 حالة تعدي بالبناء المخالف في الشرقية

استمرار حملات إزالة الإشغالات في الشرقية

تنفيذ حالتي إزالة فورية للتعدي على الأراضي الزراعية بالإبراهيمية في الشرقية

لحماية أرواح المواطنين، إزالة عقار آيل للسقوط بأولاد صقر في الشرقية (صور)

الأكثر قراءة

قرار جديد لرئيس الوزراء بشأن التصالح في مخالفات البناء

إيقاف مجلس إدارة النادي الإسماعيلي وإحالتهم للنيابة العامة وتشكيل لجنة مؤقتة

خلافات على صداقة تلميذة السبب، تفاصيل صادمة في دهس طالب ووالده بالشيخ زايد

تعليم الجيزة تعلن الجدول الاسترشادي لاختبارات شهر أكتوبر 2025

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

الأوقاف: التعدي على ممتلكات الآخرين أو تخريب المنشآت العام سلوك مرفوض شرعًا وعرفًا

زغلول صيام يكتب: بعد فوز المغرب بمونديال الشباب.. لا يمكن اختصار الموضوع عند أسامة نبيه!

البيضاء تتحدى ارتفاع الوقود، سعر الفراخ اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، البلطي يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور

إجراءات فحص طلبات الترشح والطعون على المرشحين لانتخابات النواب بالقانون

انخفاض ملحوظ في أسعار الزيت اليوم بالأسواق

4 التزامات على طالب الترخيص بإنشاء دار للحضانة وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم التسبيح في المنام وعلاقته بالانتصار على الأعداء

الأوقاف: التعدي على ممتلكات الآخرين أو تخريب المنشآت العام سلوك مرفوض شرعًا وعرفًا

ما حكم الحلف على المصحف وكفارته؟ الإفتاء توضح آراء المذاهب الفقهية

المزيد
الجريدة الرسمية