ينطلق اليوم برعاية السيسي، كل ما تريد معرفته عن المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"

تنطلق فعاليات المعرض الدولى للصناعات الدفاعية إيديكس 2025 فى دورته الرابعة اليوم الأثنين والذى سيتم تنظيمه على أرض مصر بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية خلال الفترة من 1 وحتى 4 ديسمبر الجاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة وبمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية فى مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمى والدولى.

المعرض الدولى للصناعات الدفاعية إيديكس 2025

- يقام المعرض برعاية القيادة السياسية ليكون حدثا عالميا بارزا بين مختلف المعارض الدولية كذلك التعاون بين كافة الجهات القائمة على تنظيم المعرض لإظهاره بالشكل اللائق الذى يعبر عن مكانة مصر الإقليمية والدولية.

- تعقد الدورة الرابعة من معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والأمنية إيديكس (EDEX 2025) على مدار أربعة أيام من يوم الإثنين الموافق 1 ديسمبر حتى يوم الخميس الموافق 4 ديسمبر

- المعرض يضم أجنحة دولية من 25 دولة بحضور عارضين من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات فى مجالات الدفاع والتسليح

- المعرض سيشهد حضور العديد من الوفود الرسمية لأكثر من 100 دولة واستقبال ما يقرب من 45 ألف زائر

فعاليات المعرض الدولى للصناعات الدفاعية إيديكس 2025

- أحد أبرز المنصات الدفاعية الرائدة التي تغطي منطقة أفريقيا والشرق الأوسط والذي يجمع كبار القادة العسكريين وصناع القرار وممثلي كبرى الشركات العالمية والمصرية لاستعراض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في الأنظمة البرية والبحرية والجوية.

لا يمثل معرض EDEX 2025 - مجرد سوق لعرض المعدات بل هو ملتقى استراتيجي حيوي لمناقشة مستقبل الأمن الإقليمي وتعزيز الشراكات الدولية وتسليط الضوء على التطورات الهائلة التي تشهدها الصناعات العسكرية في مصر والعالم.

- معرض دولي متخصص في الصناعات الدفاعية والأمنية يعقد كل عامين في القاهرة.

- انطلقت الدورة الأولى للمعرض في ديسمبر 2018 بناء على رؤية القيادة السياسية المصرية لوضع مصر على خريطة الدول المنظمة لأهم معارض السلاح العالمية.

- يهدف المعرض إلى عرض أحدث التقنيات والحلول في المجالات الدفاعية الثلاثة: البرية البحرية والجوية.

- يستقطب جمهورا متخصصا رفيع المستوى يضم قادة عسكريين ومسؤولين حكوميين ووفودا دولية رسمية بالإضافة إلى خبراء ومحترفي الصناعة من جميع أنحاء العالم.

أهمية المعرض الدولى للصناعات الدفاعية إيديكس 2025

تتجلى أهمية معرض إيديكس (EDEX 2025) - في كونه المنصة الرئيسية التي تكشف فيها مصر عن أحدث منتجاتها العسكرية مما يعكس التطور المتسارع في هذا القطاع.

- يعمل المعرض كحلقة وصل أساسية في منظومة التطوير الدفاعي المصري فالاستعداد لعرض منتجات جديدة أمام جمهور دولي يدفع عجلة البحث والتطوير في الهيئات والمصانع المصرية.

يرسخ معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والأمنية إيديكس -(EDEX مكانة مصر كقوة عسكرية رائدة في أفريقيا والشرق الأوسط.



- يقدم المعرض منصة دفاعية قادرة علي تقديم الحلول الدفاعية والأمنية للدول الصديقة، خاصة في دول أفريقيا مه الاطلاع على حلول دفاعية متقدمة ومناسبة لعدد من الدول والشركات المتخصصة في هذا المجال والتي تلبي كافة الإحتياجات الأمنية المطلوبة في هذا الصدد مما يعزز من دور مصر كشريك استراتيجي في تحقيق الاستقرار الإقليمي.

- من المتوقع أن تشهد نسخة إيديكس 2025 مصر مشاركة واسعة النطاق، استنادًا إلى النجاح المتزايد للدورات السابقة حيث ينتظر حضور أكثر من 400 شركة عارضة من مختلف أنحاء العالم.

- تشمل قائمة أبرز الدول المشاركة تقليديًا الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، روسيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، المملكة المتحدة، كوريا الجنوبية، باكستان، الهند بالإضافة إلى حضور عربي قوي من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

- يظل الجناح المصري دائما الأكبر والأكثر جذبًا للاهتمام حيث تعرض وزارة الدفاع ووزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع أحدث منتجاتها التي تغطي كافة قطاعات الصناعة العسكرية.

مشاركة واسعة في المعرض الدولى للصناعات الدفاعية إيديكس 2025

- تغطي المعروضات مجموعة واسعة من المجالات تشمل: أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي - المركبات البرية المدرعة وغير المدرعة - بناء السفن والأنظمة البحرية - الطائرات المقاتلة والأنظمة الجوية - الأنظمة غير المأهولة (المسيرات) والذكاء الاصطناعي - الحرب الإلكترونية والأمن السيبراني - أنظمة القيادة والسيطرة والاتصالات - الأسلحة الخفيفة والذخائر - المعدات التكتيكية وأنظمة الحماية الشخصية.

- من المتوقع أن تركز نسخة 2025 على عدة محاور تكنولوجية متقدمة مما يعكس نضج الصناعة المصرية وتحولها من التركيز على منصات فردية إلى تطوير منظومات متكامل.

- النمو القياسي الذي شهده المعرض في دوراته المتعاقبة هو شهادة على الثقة الدولية المتزايدة في مصر كمنظم لفعاليات عالمية المستوى وكشريك موثوق في مجال الدفاع ومع كل دورة جديدة، يثبت EDEX أنه منصة حقيقية للابتكار حيث تتحول الأفكار إلى منتجات، وتتحول الشراكات إلى قدرات ملموسة على أرض الواقع.



