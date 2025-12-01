ننشر شروط القبول والتسجيل ببرنامج جامعة الطفل 2025

18 حجم الخط

أعلنت اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن فتح باب القبول للدورة العاشرة لجامعة الطفل لعام 2025م وذلك في الفترة من الأحد 14 إلى الخميس 18 ديسمبر الجاري.

وأكدت الأكاديمية أن باب التسجيل سيغلق في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا علمًا بأن باب التسجيل يغلق تلقائيًا في كل جامعة على حدة وذلك عند اكتمال الأعداد المطلوبة.

شروط التسجيل والقبول بجامعة الطفل 2025

وجاءت شروط التسجيل والقبول بـجامعة الطفل لهذا العام كما يلي:

التسجيل فقط للطلاب الجدد الذى لم يسبق لهم التقدم لجامعة الطفل والدراسة بها – علمًا بأن كل الطلاب المقيدين والمسجلين من قبل بجامعة الطفل سوف يتم استكمال دراستهم تباعًا دون التسجيل مرة اخرى شرط الالتزام والمواظبة وعدم التخلف عن الحضور. التسجيل متاح للفئة العمرية من 9 إلى 10 سنوات على ألا يتعدى عمر الطفل عن 10 سنوات في الاول من اكتوبر 2025م. القبول بأولوية التقدم وأسبقية التسجيل، في حالة تسجيل أي بيانات غير صحيحة او خاطئة يعتبر التسجيل لاغى. التسجيل يكون الكترونى فقط ولا يوجد أي سبيل لتسجيل الطفل الا من خلال الموقع الإلكتروني فقط وذلك في الموعد المعلن عنه أعلاه. النظام الإلكترونى يسمح بتسجيل الطفل مرة واحدة فقط، وسوف يتم ذلك من خلال التأكيد من الرقم القومى لكل طفل في حالة إعادة أو تكرار التسجيل سوف يلغى تسجيل الطفل نهائيًا. كل جامعة يتم اكتمال تسجيل الاعداد بها تختفي تلقائيًا من قائمة الجامعات المتاحة للتسجيل. لا يحق لأي طالب طلب النقل من والى جامعة اخرى مهما كانت الظروف وفي حالة عدم حضوره بالجامعة المسجل بها وذهابه لجامعة اخرى سوف يتم رفض قبوله بالجامعة الاخرى وايضًا إسقاط حقه في الجامعة المسجل بها. الاطفال مسؤولية أولياء أمورهم من وإلى مقر الدراسة بالجامعة، والأكاديمية والجامعة غير مسئولين عن الإطفال قبل استلامهم باليوم الدراسي أو بعد انتهاء اليوم الدراسي واستلام أولياء الأمور لهم. تعلن مواعيد الدراسة طبقًا للظروف الوقتية المتاحة، في حالة تعدى اي طفل عن عدد مرات الغياب المسموح بها فهذا يُسقط حقه في منحة جامعة الطفل ولا يحق لولي الأمر المطالبة باستكمال البرنامج والانتقال لجامعة اخرى. برنامج جامعة الطفل موحد بكافة الجامعات بنسبة تتعدى 85% لذا يتقدم الطلاب للجامعة طبقا للتنسيق الجغرافي وذلك لعدم وجود أي اختلاف في المنهج الأساسي بين الجامعات. برنامج جامعة الطفل هو تابع لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ولا يحق لأي جهة أو جامعة استخدام اسم جامعة الطفل أو التسويق للبرنامج إلا بموافقة كتابية من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا. كافة الإعلانات الرسمية المعلنة باسم جامعة الطفل تعلن فقط من خلال الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وصفحة جامعة الطفل على الفيسبوك. يتم التسجيل من خلال الموقع الرسمى لجامعة الطفل وذلك لأكثر من 39 جامعة على مستوى محافظات الجمهورية علمًا بان التسجيل والدراسة مجانًا ومدعومة من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.

