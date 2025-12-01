الإثنين 01 ديسمبر 2025
اقتصاد

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر السمك اليوم،
سعر السمك اليوم، فيتو
18 حجم الخط

سعر السمك اليوم، شهدت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين 1 ديسمبر 2025 تباينًا ملحوظًا بين الانخفاض في بعض الأصناف واستقرار أخرى، وذلك وفق آخر تحديثات السوق في قطاع الأسماك، أحد أهم القطاعات الغذائية ذات الطلب المرتفع داخل الأسواق المصرية.

سعر السمك اليوم
سعر السمك اليوم

أسعار البلطي وأسماك المياه العذبة

البلطي الممتاز: بين 58 و62 جنيهًا بانخفاض جنيه واحد.

البلطي المتوسط: بين 51 و57 جنيهًا.

البلطي الأسواني: من 30 إلى 80 جنيهًا للكيلو.

قشر البياض: بين 180 و300 جنيه.

البياض الأملس البلدي: من 150 إلى 250 جنيهًا.

الثعابين: بين 100 و600 جنيه للكيلو.

أسعار المكرونة والسبيط والقرش

المكرونة السويسي: من 75 إلى 135 جنيهًا بانخفاض 15 جنيهًا.

المكرونة المجمدة: بين 30 و60 جنيهًا.

السبيط: بين 250 و400 جنيه للكيلو.

سمك القرش: من 100 إلى 150 جنيهًا.

سمك حدادي: بين 30 و50 جنيهًا.

المرجان المجمد: بين 30 و60 جنيهًا.

سعر السمك اليوم
سعر السمك اليوم

الكابوريا والمرجان والبربون

الكابوريا: بين 50 و170 جنيهًا بانخفاض 20 جنيهًا.

المرجان وسط: من 100 إلى 170 جنيهًا.

البربون وسط: بين 160 و240 جنيهًا.

البربون المجمد: من 30 إلى 60 جنيهًا.

سعر السمك اليوم
سعر السمك اليوم

أسعار الجمبري اليوم

الجمبري الجامبو: بين 950 و1150 جنيهًا بانخفاض 50 جنيهًا.

الجمبري الممتاز: من 825 إلى 925 جنيهًا.

الجمبري الحجم الوسط: بين 740 و800 جنيه.

الجمبري الوسط المجمد: من 175 إلى 475 جنيهًا.

الجمبري الصغير الطازج: بين 200 و400 جنيه للكيلو.

أسعار البوري والسردين والماكريل

البوري الكبير: من 180 إلى 220 جنيهًا بانخفاض 20 جنيهًا.

البوري الوسط: بين 100 و150 جنيهًا.

السردين المجمد: من 30 إلى 70 جنيهًا.

الماكريل المجمد: بين 110 و180 جنيهًا للكيلو.

