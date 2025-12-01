الإثنين 01 ديسمبر 2025
محافظات

خطة وأماكن فصل التيار الكهربائي بمحافظة الدقهلية اليوم

انقطاع الكهرباء،
انقطاع الكهرباء، فيتو
تشهد محافظة الدقهلية اليوم الإثنين فصل التيار الكهربائي بعدد من قرى ومراكز محافظة الدقهلية وفقا لما أعلنته شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، وذلك لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية ورفع كفاءة المغذيات لتحسين مستوى الخدمة للمشتركين.

فصل الكهرباء 4 ساعات 


وأوضحت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء أنه من المقرر أن يتم فصل التيار في المواعيد من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا 

أماكن انقطاع الكهرباء 

وأشارت كهرباء الدقهلية إلى انقطاع الكهرباء في عدد من المناطق، أبرزها:

الحواوشي بالمنصورة 1، كفر النسان بكوم النور، النخلة بميت غمر، برقاش بنبروه، كفر الشيخ عبد الله بشربين، وبهوت بالسنبلاوين، وأم القلاووين بأجا، وسلامون بطلخا، وبلقاس 2 بمدينة بلقاس.


أماكن مستهدف انقطاع الكهرباء 6 ساعات 

كما أوضحت الشركة أن بعض المناطق ستشهد مدة فصل أطول تصل حتى الساعة الثانية ظهرًا، خاصة مغذي النخلة بميت غمر وسلامون بطلخا، نظرًا لطبيعة أعمال الصيانة المخططة.


 

وأهابت شركة شمال الدلتا للمواطنين والمؤسسات الخدمية باتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الفصل، مؤكدة حرصها على الانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن وتحسين جودة التغذية الكهربائية بمحافظة الدقهلية.
 

الجريدة الرسمية