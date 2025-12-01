القضاء على عميل لنظام كييف حاول تنفيذ هجوم ضد ضابط روسي في القرم

18 حجم الخط

أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية القضاء على أحد عملاء نظام كييف حاول تنفيذ هجوم ضد ضابط روسي في شبه جزيرة القرم.

وذكرت الهيئة في بيان: "أحبطت هيئة الأمن الفيدرالية هجوما إرهابيا خططت له مديرية الاستخبارات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية في القرم ضد ضابط كبير في وزارة الدفاع الروسية".

وأضافت أن الاستخبارات الأوكرانية جندت مواطنا أوكرانيا، وكلفته بمهمة تفجير سيارة عسكرية روسية باستخدام عبوة ناسفة.

وتابعت: "تم القضاء على منفذ الهجوم الإرهابي أثناء زرعه المتفجرات تحت السيارة ومقاومته المسلحة لضباط هيئة الأمن الفيدرالية الروسية" وعثر بحوزة المنفذ على معدات اتصالات مع المشرفين عليه، ومكونات عبوة ناسفة غربية الصنع.

وأردفت الهيئة: "ثبت أن منظم الهجوم الإرهابي هو الضابط في مديرية الاستخبارات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية رستم سايتخاليلوفيتش فخرييف، من مواليد 25 ديسمبر 1984. وقد اعتقل أحد شركائه، وهو مقيم في جمهورية القرم".

ورفعت دعوى جنائية ضد المعتقل بتهمة المساعدة في أنشطة إرهابية. وتم احتجازه بأمر من المحكمة.

وحذرت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية المواطنين من أن أجهزة الاستخبارات الأوكرانية تواصل البحث بنشاط في الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة مثل "تلغرام" و"واتساب"، عن مرتكبي هجمات إرهابية وتخريبية محتملة تهدف إلى الإضرار بروسيا.

وشددت: "التعاون السري مع دولة أجنبية أو منظمة دولية أو منظمة أجنبية أمر غير مقبول. ويواجه مرتكبو هذه الجرائم مسؤولية جنائية بموجب القانون الروسي، بما في ذلك السجن المؤبد".

