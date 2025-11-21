18 حجم الخط

أعلن الأمن الفيدرالي الروسي، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، عن إحباط اعتداء إرهابي استهدف السكك الحديدية في إقليم كراسنودار جنوب غربي روسيا، شرع في تنفيذه مواطن أوكراني بتوجيه من استخبارات كييف.

إحباط هجوم أوكراني استهدف السكك الحديدية الروسية

وقال الأمن الروسي في بيان اليوم الجمعة: "جندت استخبارات كييف عبر وسائل التواصل الاجتماعي مواطنا أوكرانيا مقيما في إقليم كراسنودار ووجهته لتنفيذ تفجير إرهابي استهدف السكك الحديدية في الإقليم".

وأضاف الأمن الروسي في بيانه: “إنه ضبطت في حوزة العميل أجهزة اتصال استخلصت منها مراسلاته مع مشغّليه، وعبوة ناسفة يدوية الصنع”.

