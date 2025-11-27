فايزة أبو النجا.. سيدة المهام الصعبة ومهندسة العلاقات الاستراتيجية المصرية الروسية (صور)

بعد اختيارها شخصية العام في مهرجان سماع للإنشاد الديني

تنطلق مساء اليوم الدورة الثامنة عشرة من مهرجان سماع الدولي للإنشاد الديني والموسيقى الروحية في مسرح السامر ويستمر حتى 30 نوفمبر.

فايزة أبو النجا شخصية العام فى مهرجان سماع للإنشاد الدينى والموسيقى الروحية

وأعلن انتصار عبد الفتاح مؤسس ورئيس مهرجان سماع الدولى للإنشاد الدينى والموسيقى الروحية أن شخصية المهرجان لدورته الـ 18 هذا العام هي السفيرة فايزة أبو النجا، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن القومى.

وأشار انتصار عبد الفتاح إلى أن هذا الاختيار يرجع إلى دعمها فكرة فرقة رسالة سلام ومهرجان سماع منذ البداية بالدعم المعنوى والتشجيع ودعوة الوفود الأجنبية والشخصيات العامة والوزراء منذ توليها وزارة التعاون الدولي وكافة المناصب التي تولتها مؤكدا أن فايزة أبوالنجا تؤمن بفكرة رسالة السلام من أرض مصر ملتقى الأديان إلى العالم التى يتبناها مهرجان سماع فى ظل أن المهرجان يعد أكبر تجمع دولى لأهم فرق الإنشاد الدينى والتراتيل القبطية وفن السماع والرقص الصوفى المولوى.

جهودها المستمرة والحثيثة التي تقوم بها الآن من أجل صيانة وحماية أمننا القومي

- سيدة مصرية صاحبة سلسلة مناصب رفيعة عالميا ومحليا رغم أعبائها الكثيرة فهى تحتفظ بلمسات جمال وشياكة راقية ومميزة.

- وصفت بأنها من القيادات النسائية الأكثر قوة وتأثيرا فى أفريقيا.

- السيدة فايزة أبو النجا المستشار الحالي لرئيس الجمهورية لشئون الأمن القومى أول سيدة تتولى هذا المنصب.

- ولدت فى 12 نوفمبر عام 1951 فى محافظة بورسعيد وشغلت فى حياتها عدة مناصب منذ درست العلوم السياسية بجامعة جنيف بسويسرا.

- بدأت حياتها العملية عام 1975 بالالتحاق بوزارة الخارجية المصرية حيث مثلت مصر من خلال البعثة المصرية الدائمة لدى الأمم المتحدة فى نيويورك فى اجتماعات الجمعية العامة المعنية بنزع السلاح والأمن الدولي.

- شاركت فى لجنة هيئة تحكيم طابا الدولية فى جنيف التى عملت برئاسة نبيل العربى عام 1987 والتى أصدرت حكما بأحقية مصر فى طابا وعادت بها سيناء إلى مصر.

عملت مستشارا خاصا للدكتور بطرس غالى حتى بعد انتخابه أمينا عاما للأمم المتحدة عام 1992.

شغلت منصب مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة عام 1999 لثلاث سنوات، وكذلك مندوب مصر الدائم لدى منظمة التجارة العالمية لتصبح أول سيدة تشغل هذا المنصب.

- شاركت فى العديد من المؤتمرات والمحافل الدولية لتمثيل مصر دوليا.منها مؤتمرات منظمة التجارة العالمية فى سياتل والدوحة.

- شاركت فى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية فى بانكوك.





- شغلت منصب وزير الدولة للشئون الخارجية فى وزارة الدكتور عاطف صدقى، ثم تولت وزارة التخطيط والتعاون الدولى فى اربع وزارات متتالية.

- لعبت دورا بارزا فى التعاون بين مصر والدول الأفريقية منذ عملت مساعدا لوزير الخارجية للعلاقات الثنائية بالدول الأفريقية حتى اعتبرت واحدة من القيادات النسائية الأحد عشر الأكثر قوة فى إفريقيا.

التصدي للتمويل الأجنبي السري الذي تدفق على مصر بغزارة بعد يناير ٢٠١١

- تصدت وزيرة التعاون الدولي فايزة أبو النجا للتمويل الأجنبي السري الذي تدفق على مصر بغزارة بعد يناير ٢٠١١.

- انتخبت عضوا بمجلس الشعب عن مدينة بورسعيد مسقط رأسها ثم أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتعيينها مستشارة للرئيس لشئون الأمن القومى.

- الوزيرة فايزة أبو النجا تولت عدة مهام رسمية مختلفة وذلك لكفائتها وتميزها حيث تم تعيينها عضوًا في العديد من المجموعات الوزارية واللجان المعنية بصياغة السياسات الخاصة بالتخطيط الاقتصادي، وإدارة الديون الخارجية، والاستثمار، والعمالة، وتنمية الموارد البشرية.

وفي عام 2008، كانت عضوًا في المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا.

- اختيرت أيضًا كعضو في مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، كما ترأست لجنة (أصدقاء سيوة) لحماية وحفظ واحات مصر.

- تولت منصب وزيرة الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب في مصر، وفي العالم العربي.

وسام الاستحقاق "ريو برانكو" من دولة البرازيل

- حصلت السفيرة "فايزة أبو النجا " مستشارة رئيس الجمهورية لشئون الأمن القومي، ووزيرة التعاون الدولي الأسبق مؤخرا على وسام الاستحقاق "ريو برانكو" من دولة البرازيل.

- عبرت رئيس المجلس القومي للمرأة حينها عن بالغ فخرها وسعادتها بحصول السفيرة فايزة أبو النجا على هذا الوسام الدولي الرفيع، مؤكدة أنه تكريم مستحق لشخصية نسائية مصرية عظيمة قدمت العديد من الجهود لخدمة مصر على مدار عقود تكللت بهذا التكريم المستحق، مؤكدة أنها نموذج مشرف للمرأة المصرية العظيمة.

- جاء تعيين السفيرة فايزة أبو النجا، مستشارا للأمن القومي، تفعيلا للمادة 205 من الدستور التي تنص على إنشاء مجلس للأمن القومي ومنحته اختصاصات واسعة تتعلق بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد ومواجهة الكوارث والأزمات وتحديد مصادر الأخطار والإجراءات اللازمة لمواجهتها.

مستش ار الأمن القومي

- هذه الاختصاصات تكون مسئولية مستشار الأمن القومي، ويتولى التنسيق بشأنها مع مؤسسات الدولة المختلفة، ولا يقتصر دوره فقط على تلقي التقارير ورفعها لرئيس الجمهورية؛ حيث تلعب فايزة أبو النجا دورا خطيرا، وعلى رأس أولوياتها النظر إلى الأمن القومي من منظور داخلي بتحقيق العدالة الاجتماعية للمصريين، ما يضمن الأمن القومي للبلاد وتوفير أسباب الأمل في المستقبل، وذلك هو السبيل الوحيد لتأمين الجبهة الداخلية.

- من أهم القضايا والتحديات التي واجهتها تمثلت في ملف العلاقات المصرية الأمريكية والأوربية من ناحية، وكذلك ملف الحدود الدولية بيننا وبين قبرص واليونان، ومحاولة إيجاد علاقات متوازنة بين دول الكوميسا الأفريقية بما فيها دول حوض النيل وتعزيز الشراكة الاستراتيجية المصرية الروسية.

المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية

- تؤدي "أبو النجا" دورها في إطار إستراتيجية متكاملة على كل المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

- تولت ملفات غاية في الأهمية، اتضح ذلك خلال زيارتها لعدد من الدول العربية وعلى رأسها العراق حيث بحثت خلالها سبل دعم علاقات التعاون بين مصر والعراق في مجالات الأمن ومواجهة التنظيمات الإرهابية ودعم التعاون في مجال مكافحة التنظيمات الإرهابية، ومناقشة أهم التطورات التي تشهدها علاقات التعاون والزيارات المتبادلة بين المسئولين على مختلف المستويات في البلدين؛ بهدف تعميق وتعزيز التعاون في المجالات السياسية والأمنية والإستراتيجية والاقتصادية والثقافية وبحث الملفات ذات الاهتمام المشترك واستعراض التحديات والتهديدات التي تواجهها مصر والعراق، وبصفة خاصة في جوارهما الإقليمي المباشر وتداعيات وانعكاسات تلك المتغيرات على الأمن القومي لكل من مصر والعراق ودعم مصر الكامل للعراق في حربه ضد الإرهاب وتفعيل الاتفاقيات والتعاون الإستراتيجي بين مصر والعراق، في مجالات الأمن والاقتصاد والاستثمار والثقافة، وغيرها من مجالات التعاون.

- لها دور بارز في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وموسكو حيث عقدت العديد من اللقاءات مع قادة الأمن القومي الروسي حيث تناولت المباحثات أهم التطورات التي تشهدها علاقات التعاون والزيارات المتبادلة بين المسئولين على مختلف المستويات في البلدين؛ بهدف تعميق وتعزيز التعاون في المجالات السياسية والأمنية والإستراتيجية والاقتصادية والثقافية كما بحث الجانبان الملفات ذات الاهتمام المشترك، واستعرضا التحديات والتهديدات التي يواجهها البلدان وبصفة خاصة في جوارهما الإقليمي المباشر.

منطقة الشرق الأوسط

- تطرقت إلى مجمل التطورات في منطقة الشرق الأوسط وبصفة خاصة الأوضاع في ليبيا وتطورات الأزمة السورية، وتدهور الوضع في اليمن والصومال والساحل والصحراء، بالإضافة إلى ملف القضية الفلسطينية والعراق، وكذلك التطورات في أفغانستان وأوكرانيا، وتداعيات هذه التطورات على الأمن القومي المصري وامتداد تهديدات انتشار بؤر الإرهاب في المنطقة عبر المتوسط إلى أوربا بل العالم.

- اتفق الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين مجلسي الأمن القومي في البلدين، من خلال آلية منتظمة تعقد اجتماعاتها الدورية بالتناوب بين البلدين.

- عقدت العديد من اللقاءات مع قادة الأمن القومى البريطاني من أجل تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين في مختلف الملفات والقضايا السياسية والاستراتيجية والأمنية حيث تناولت المباحثات بين الجانبين عددًا من الملفات المتعلقة بالشراكة الأمنية بين البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك؛ حيث تم التركيز على التحديات التي تفرضها الأزمة الليبية على المنطقة والعالم، وأهمية تنسيق الجهود للوقوف على أفضل السبل لمواجهتها.

- أبو النجا قاسم مشترك أعظم في جميع لقاءات الرئيس السيسي، وخاصة الاتفاقيات الإستراتيجية الموقعة مع دول العالم، وآخرها حضور مراسم التوقيع على إنشاء محطة الضبعة النووية مع الجانب الروسي.

وتعد أبو النجا الشخصية السياسية صاحبة أجمل ابتسامة لكونها على علاقات طيبة بجميع وسائل الإعلام التي ترحب بهم دائما وتتبادل معهم عبارات الترحيب والتحيات.

الكاتب الكبير عبد القادر شهيب

- أكد الكاتب الكبير عبد القادر شهيب في مقال بعنوان فايزة أبو النجا والعلمين نشر على موقع فيتو في يوليو 2023 على الدور الكبير للوزيرة في تطهير الأرض من الألغام قائلا: ما كان ممكنا أن تتحول العلمين إلى مكان ساحر جميل بدون تطهير أرضها من الألغام التى زرعتها قوات الحلفاء والمحور في أرضها إبان الحرب العالمية الثانية.. وما كان ممكنا تطهير هذه الأرض من الألغام بدون إصرار وتصميم شخصية أحبت وطنها وأخلصت في عملها وحرصت على خدمته بكل السبل هى السفيرة والوزيرة فايزة أبو النجا التى تولت مسئولية وزارة التعاون الدولى ومعها في نفس الوقت وزارة التخطيط، وتعمل الآن ومنذ سنوات مستشارة للرئيس للأمن القومى.

- لقد اهتمت فايزة أبو النجا مبكرا عندما تولت مسئولية وزارة التعاون الدولي بإنقاذ منطقة العلمين من الألغام المزروعة فى أرضها والتى كانت تودى بحياة شبابنا بشكل شبه يومى، وأن تضع الدول التى شاركت قواتها في زرع هذه الألغام بأرضنا أمام مسئولياتها، وأن تتحمل تكلفة تطهير أرضنا من هذه الألغام، خاصة وأنها تكلفة كبيرة لاتساع المساحة المزروع فيها تلك الألغام، ولعدم وجود خرائط عن أماكن زرعها..

- وقد نجحت الوزيرة فايزة أبو النجا بالإصرار ومهارة التفاوض في البدء بتنفيذ خطة لتطهير العلمين من الألغام، ولذلك عندما قررنا أن نبنى مدينة العلمين الجديدة وجدنا الأرض الجاهزة للبناء، وأيضًا عندما قررنا زراعة مساحة من ساحلنا الشمالى لتوفير غذائنا وعدم الاعتماد على الخارج في توفيره كانت الأرض جاهزة بالفعل.

- عم إن الجهود ما زالت مستمرة لاستكمال تطهير أرض العلمين بالكامل من الآلغام، ولكننا يجب أن نتذكر أن من شرع في تطهير العلمين من الألغام هو السفيرة والوزيرة والمستشارة فايزة ابوالنجا.. تحية واجبة لها على كل ما فعلته لوطنها وهو كثير.

فايزة أبو النجا مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن القومي

- استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرا سيرجي شويجو، أمين مجلس الأمن لروسيا الاتحادية، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، واللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة، وفايزة أبو النجا مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن القومي، ومن الجانب الروسي؛ ألكساندر فينيديكتوف نائب أمين مجلس الأمن لروسيا الاتحادية، وجيورجى بوريسينكو سفير روسيا الاتحادية بالقاهرة، وسيرجى ميخييف نائب مدير جهاز المخابرات الخارجية لروسيا الاتحادية، وأندرى ييفسييف المسئول بمجلس الأمن لروسيا الاتحادية، وماريا بانيفا المسئولة بإدارة رئيس روسيا الاتحادية للسياسة الخارجية.

