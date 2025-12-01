بمنطقة سقارة، شيرين عادل تعاين أماكن تصوير مسلسل الكينج

الإثنين 01 ديسمبر 2025
تعاين شيرين عادل مخرجة مسلسل الكينج الذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام أماكن تصوير جديدة داخل منطقة سقارة بالهرم، والمقرر الانتقال لها خلال الأسبوع القادم.

وكان الفنان محمد إمام قد استأنف تصوير العمل بعد الحريق الذي نشب داخل ديكوراته الرئيسية باستوديو مصر، وتسببت في أضرار بالغة له.

وتم نشر صور من داخل تصوير المسلسل، معلنًا  استئناف التصوير في أحد الديكورات الأخرى للمسلسل.

حريق ديكور مسلسل الكينج

وأكد عبد الله أبو الفتوح في وقت لاحق، عرض مسلسل الكينج في شهر رمضان المقبل، بالرغم من حريق الديكورات الرئيسية له

وكتب أبو الفتوح منشورًا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قال فيه: "لله الأمر من قبل ومن بعد..الحمد لله علي كل شئ، ربنا لطيف بعباده، كل فريق عمل مسلسل "الكينج" بخير وسلام، لا خسائر في الأرواح".

وأضاف: “أشكر كل رجال الحماية المدنية على المجهود الجبار اللي بذلوه النهارده للمساهمة في الحفاظ علي الأرواح وتأمين الممتلكات… اليوم كان طويل قوي واللي شفناه كان صعب  قوي.. بس الحمد لله في السراء والضراء”.

عرض مسلسل الكينج في رمضان 2026

وتابع: “و برضه بإذن الله مكملين واستنونا في رمضان ٢٠٢٦.شكرًا لكل من اهتم وتمني لنا السلامة وعفوًا لكل من لم نستطع التواصل معه أو الرد على اتصالاته لصعوبة الأحداث..حفظكم الله وكل أحبابكم وحمي مصر من كل شر”.

يذكر أنه قد نشب حريق داخل استوديو مصر، التهم الديكور الرئيسي لمسلسل الكينج، الذي يقوم ببطولته محمد إمام وحنان مطاوع وعمرو عبد الجليل، وإخراج شيرين عادل.

