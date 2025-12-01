36 عاما على رحيل عائشة عبد الرحمن أول معلمة بالأزهر.. سر اختيارها لقب "بنت الشاطئ"

18 حجم الخط

الدكتورة عائشة عبد الرحمن الشهيرة بـ"بنت الشاطئ" مفكرة وكاتبة وباحثة إسلامية، مثال للمرأة المسلمة التي وهبت حياتها للإسلام دينا وعقيدة وفكرا، وخاضت معارك كثيرة من أجل تأكيد هويتها العربية والإسلامية، وأكدت حق المرأة في التعليم والعمل، وأضافت إلى المكتبة العربية رصيدا ضخما من الأعمال الاسلامية والأدبية والنقدية، هى أول معلمة تدرس العلم بالأزهر، رحلت فى مثل هذا اليوم الأول من ديسمبر عام 1998 عن 86 عاما.

وُلدت عائشة عبد الرحمن عام 1912 بدمياط، لأسرة محافظة متوسطة الحال، وكان والدها وجدها من علماء الأزهر، نشأت نشأة إسلامية أسهمت كثيرا في رحلتها العلمية، فبدأت مشوارها العلمى من كتاب القرية، حفظت القرآن، وحصلت على شهادة المعلمات وشهادة الكفاءة عام 1931، ومنها إلى كلية الآداب قسم اللغة العربية، والماجستير مع مرتبة الشرف، ثم الدكتوراه عام 1950، وأشرف على رسالتها الدكتور طه حسين حول “رسالة الغفران” لأبى العلاء المعري.

كتبت فى الصحافة باسم مستعار

عملت أستاذة بقسم اللغة العربية، انضمت للكتابة في جريدة الأهرام عام 1935، ولكن باسم مستعار حتى لا يعلم والدها باسم "بنت الشاطئ"، مقابل مرتب شهرى 15 جنيها، واستمرت ستين عاما كاتبة إسلامية في الأهرام.

الدكتورة عائشة عبد الرحمن، فيتو

أول معلمة بالأزهر

كافحت الدكتورة عائشة عبد الرحمن كثيرا، ونادت بحقوق المرأة وحق الفتاة في التعليم، وكانت أول امرأة تدرِّس وتلقي محاضراتها في جامعة الأزهر، فهى أول معلمة بالأزهر.

كما منحتها العديد من المؤسسات الإسلامية عضوية لم تُمنح لغيرها من نساء زمانها، مثل مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة.

جمعت عائشة عبد الرحمن بين دراسة كل من العلوم الإسلامية وعلوم اللغة العربية.

أستاذ للغة العربية والتفسير

تولت عائشة عبد الرحمن العديد من المناصب العلمية المتميزة، ومن المهام العملية التي أسندت إليها عملها كأستاذة للأدب في عدد من الجامعات المصرية والعربية، مثل عملها كأستاذ للغة العربية بجامعة عين شمس بمصر، وأستاذ للتفسير والدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة القرويين بالمغرب، حيث ظلت هناك قرابة العشرين عاما، وأستاذ زائر لكل من جامعات أم درمان والخرطوم والجزائر وبيروت والإمارات، وكلية التربية للبنات بالرياض حتى عام 1983.

وصفها الأديب نجيب محفوظ بكرم الخلق والمثال الكريم للمرأة المسلمة، وقال عنها الدكتور أحمد هيكل: تشهد لها المكتبة العربية بالبحث العلمى المتأصل في التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية، خاصة المباحث القرآنية والمباحث المتصلة بالسيرة النبوية وآل بيت الرسول الكريم.



خلفت الدكتورة عائشة عبد الرحمن وراءها أكثر من أربعين كتابا في الدراسات الفقهية والإسلامية والأدبية والتاريخية، ومن أشهر مؤلفاتها: التفسير البياني للقرآن الكريم، القرآن وقضايا الإنسان، تراجم سيدات بيت النبوة، وكذا تحقيق الكثير من النصوص والوثائق والمخطوطات، ولها دراسات لغوية وأدبية وتاريخية منها: “نص رسالة الغفران للمعري، الخنساء الشاعرة العربية الأولى، مقدمة في المنهج وقيم جديدة للأدب العربي”.

السيدة زينب والسيدة سكينة

وللدكتورة عائشة عبد الرحمن ايضا أعمال أدبية وروائية أشهرها "على الجسر.. سيرة ذاتية" سجلت فيه طرفا من سيرتها الذاتية، وكتبته بعد وفاة زوجها أمين الخولي بأسلوبها الأدبي، وكتاب "بطلة كربلاء"، وهو عن السيدة زينب بنت على بن أبي طالب وما عانته في واقعة عاشوراء سنة 61 بعد الهجرة، واستشهاد أخيها الحسين بن علي بن أبي طالب، والأسر الذي تعرضت له بعد ذلك، ومن مؤلفاتها أيضا سكينة بنت الحسين، مع المصطفى، مقال في الإنسان، أم الرسول محمد.. آمنة بنت وهب، أعداء البشر، نساء النبي.

جائزة الدولة التقديرية فى الآداب

حصلت الدكتورة عائشة عبد الرحمن على كثير من التكريمات والجوائز منها: وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى عام 1973، جائزة الدولة التقديرية في الآداب في مصر عام 1978، وجائزة مجمع اللغة العربية لتحقيق النصوص 1950، وأخرى في القصة القصيرة عام 1953، جائزة الحكومة المصرية في الدراسات الاجتماعية، جائزة الريف المصري عام 1956، ووسام الكفاءة الفكرية من المملكة المغربية، جائزة الأدب من الكويت عام 1988، جائزة الملك فيصل للأدب العربي عام 1994.

كما تم إطلاق اسمها على الكثير من المدارس وقاعات المحاضرات في عدد من الدول العربية.



