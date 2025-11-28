شادية، معبودة الجماهير و"صوت مصر" التي اعتزلت الفن دون أن تتبرأ منه

18 حجم الخط

الفنانة شادية ممثلة مصرية أصيلة، خفة روح أغانيها تمامًا مثل شخصيتها، هي الفنانة الدلوعة التي وصفها العقاد بالميوعة، رومانسية الأداء، برعت في أداء الأغاني الوطنية، ولا يمكن أن ننسى لها أغنيتها “يا حبيبتى يا مصر”، مشوار طويل مع التمثيل والغناء حتى جاء الاعتزال المفاجئ بعد أن أدت مسرحيتها الوحيدة ريا وسكينة وبعده الرحيل في مثل هذا اليوم عام 2017.



هي الدلوعة صاحبة الصوت الرقيق المعبر عن البهجة، الفنانة شادية بنت مصر وحبيبة مصر، فؤادة مصر وصوت مصر وأم الصابرين، قدمت أكثر من 100 فيلم سينمائي و10 مسلسلات تلفزيونية ومسرحية واحدة وأكثر من 1500 أغنية من الأغاني الوطنية والخفيفة.

تغيير الاسم كان البداية

بدأت الفنانة شادية طريق الفن عن طريق والدها الذي قدم لها في مسابقة من خلال شركة اتحاد الفنانين التي أسسها المخرج حلمي رفلة لاختيار وجوه جديدة، وتحمس لها أحمد بدرخان لكنِ اعترض على اسم “فاطمة”، فاقترح الفنان عبد الوارث عسر اسم "شادية الكلمات"، ومنها اسم شادية.



جاءت البداية السينمائية للفنانة الجميلة شادية في دور ثانوي بفيلم "أزهار وأشواك" عام 1947 وتنبه إليها المخرج حلمي رفلة فاختارها بطلة فيلمه الجديد (العقل في إجازة) بطولة وإنتاج محمد فوزي، وعندما نجح الفيلم وترددت أغانيه الخفيفة نافست شادية صباح وليلى مراد وهدى سلطان وغيرهن، لتنطلق بعده في طريق البطولة والنجومية.

الفنانة شادية، فيتو



قدمت الفنانة شادية أجمل الأفلام التي اعتبر معظمها من كلاسيكيات السينما المصرية عن قصص لكبار الأدباء ثروت أباظة ونجيب محفوظ ومصطفى أمين ويوسف السباعى، واختير ستة من أفلامها ضمن أفضل مائة فيلم في السينما المصرية.



من أشهر أفلام شادية: اللص والكلاب، نحن لا نزرع الشوك، شيء من الخوف، المرة المجهولة، الطريق، ميرامار، الزوجة 13، ارحم حبي، ودعت حبك، أضواء المدينة، مراتى مدير عام، كرامة زوجتي، عفريت مراتي، أغلى من حياتي، دليلة، معبودة الجماهير، وجاءت النهاية مع فيلم لا تسألني من أنا، ذات الوجهين، عن قصة الكاتب إحسان عبد القدوس.

مسرحية وحيدة قدمتها شادية في حياتها "ريا وسكينة" جاء بعدها الاعتزال النهائي والانزواء بعيدًا عن الناس والفن.



غنت شادية للغربة، وللحب، وغنت للوطن من أقصاه إلى أقصاه: “يا اللي من البحيرة ويا اللي من آخر الصعيد.. يا اللي من العريش الحرة أو من بورسعيد.. هنوا بعضيكم وشاركوا جمعنا السعيد.. سينا رجعت كاملة لينا ومصر اليوم في عيد”.

الفنانة شادية في البدايات



قدمت شادية بعض المسلسلات الإذاعية في الاذاعة أما في التليفزيون فلم تتعامل مطلقًا معه، وتبرر ذلك بقولها: أعترف أني لم أجرب حظي في التليفزيون لأني تعودت على السينما لأن شغله بالحلقات والنهاية غير معروفة ولا أحب العمل وأنا تائهة بل أحب أن أعمل وأنا أعلم مقدما موضع قدمي والعمل التليفزيوني دائمًا متعجل، حتى المسرح كانت هناك تجربة واحدة اقنعني بها المخرج حسين كمال وأعجبتني القصة وهي حكاية ريا وسكينة.

خد بإيدي آخر ظهور على المسرح

كان آخر ظهور للفنانة شادية على المسرح يوم أن غنت أغنية "خد بإيدي" التي كتبتها الشاعرة علية الجعار وقدمتها على مسرح الجمهورية احتفالًا بالمولد النبوي الشريف، وما يحسب للفنانة شادية أنها عندما اعتزلت لم تبرر اعتزالها بما يسيء للفن، فلم تقل إن الفن حرام ولم تتبرأ من أفلامها ولم تظهر على الفضائيات لتدلي بالفتاوى الدينية، ارتدت حجابها في هدوء وتركت ما حولها وتفرغت لتنفيذ مشاريعها الخيرية تصلي وتبتهل إلى ربها.

