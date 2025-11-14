الجمعة 14 نوفمبر 2025
رحل أثناء الوضوء لصلاة الفجر، تشييع جثمان مؤذن مسجد السيدة زينب بالفيوم (صور)

شيع المئات من أهالي قرية الغرق التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، جثمان الشيخ  نادي أحمد زيدان مؤذن مسجد السيدة زينب، الذي وافته المنية خلال الوضوء لأداء صلاة الفجر اليوم الجمعة.

مؤذن مسجد السيدة زينب

وكان الشيخ يتوضأ استعدادا لرفع آذان الفجر حين سقط مغشيا عليه، وحاولوا إفاقته إلا أنه كان قد فارق الحياة، وتم نقل الجثمان إلى مسقط رأسه، ليدفن بمقابر العائلة بقرية الغرق التابعة لمركز أطسا في محافظة الفيوم، وتم أداء صلاة العصر وصلاة الجنازة علي الفقيد بمسجد القرية، ثم واري التراب جسده بمقابر عائلته.

وأكد المشيعون أن الفقيد كان ودودا بارا بأهله وأهل قريته بالفيوم، ورغم إقامته الدائمة بالقاهرة إلا أنه لم يكن ينقطع عن زيارة أهل القرية علي فترات ليست بالبعيدة، وبحكم عمله في مسجد السيدة زينب فقد كان ملجأ لقضاء حوائج أهل القرية من خلال معارفه من المسئولين الذين يرتادون مسجد السيدة زينب، وقد اشتهر بين أهل القرية بطيبته ودماثة خلقه.

الفيوم السينمائي يطلق البوستر الرسمي للدورة الثانية استعدادًا لانطلاق المهرجان

قاتلة زوجها، جنايات الفيوم تحيل أوراق ربة منزل وابن شقيقتها للمفتي

يذكر أن وزارة الأوقاف كانت قد حدَّدت موضوع خطبة الجمعة اليوم 14 نوفمبر 2025م، الموافق 23 من جمادى الأولى 1447 هـ بعنوان هلّا شققتَ عن قلبه، وتهدف الخطبة إلي التوعية بحقوق الإنسان كما أقرها الإسلام، وأثر ذلك في مواجهة التشدد.

 

