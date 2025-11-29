هل ساعدت أم كلثوم على انتشار الحشيش؟ تقرير قديم يكشف ما حدث في مكتب مكافحة المخدرات

18 حجم الخط

في مجلة الإثنين عام 1953 نشر موضوع حول انتشار المخدرات في المجتمع بعد ما زالت المعركة محتدمة بين مكتب مكافحة المخدرات وبين كبار المهربين الذين لم تردعهم العقوبة وتشديدها عليهم، وأمام صعوبة القضاء على تجارة المخدرات وتعاطيها كتب إبراهيم البعثي تحقيقًا قال فيه:



هناك رأيان جديران بالبحث في محاربة المخدرات تناولتها جلسة واسعة وفي وجود عدد من القائمين على محاربة هذه الآفة المدمرة، ومطاردة تجارها الأميرلاي أحمد رمضان رئيس محكمة مكافحة المخدرات وأنور أحمد وكيل وزارة الشؤون البلدية ــ هو الذي قام بتمثيل دور مصطفى كامل في فيلم مصطفى كامل عام 1951 ــ ومجموعة من رجال المكافحة.

علاقة حفلات أم كلثوم بالحشيش

يقول إبراهيم البعثي: واجهت مسؤولي مكافحة المخدرات بسؤال: هل سمعتم الرأي الذي يقول إن حفلات أم كلثوم تساعد على انتشار الحشيش؟ ضحك اللواء عبد المنصف محمود مدير مصلحة خفر السواحل وقال: لا شك أن الناس في الشرق يترقبون حفلات أم كلثوم ويهيئون أنفسهم بسماعها كمتعة من أجل ما تستمتع النفوس، ويسرف بعض الناس في محاولة الاستمتاع بإضافة الشراب والحشيش إلى مجلس السماع والطرب لتوهمهم أن الحشيش يرهف الحس ويزيد المتعة، وهذا نفسه ما يحدث في الأعياد والأفراح، والواقع أن ليالى أم كلثوم البعيدة تمر على هؤلاء الحشاشين دون أن ينالوا من متعتها بعض ما يناله الأيقاظ المنتبهون.

الحشيش آفة المجتمع



تدخل أنور أحمد وقال: إنه الجهل بعينه فالحشيش كغيره من المخدرات سم يفتك بالأجساد، وحفلاتأم كلثوم كغيرها من المناسبات الطيبة تدفع بعض الجهال إلى الاحتفاء بها على الأسلوب المدمر مهما كانت العواقب.



قال الأميرلاي أحمد رمضان: العقوبة الآن معروفة الأشغال الشاقة المؤبدة، فقال عبد المنصف بك: أجزم بأن قسوة القوانين وحدها بخبرته الطويلة لا يمكن أن تقضي على التهريب والاتجار في المخدرات بل هي سبب من أسباب ارتفاع أسعارها وارتفاع أجور الموزعين لها.

نبات الحشيش



قال أنور أحمد: لقد كنت وكيلًا للنائب العام في مدينة تلا كان يتناوب العمل في محكمتها قاضيان أحدهما عرف بالرقة واللين، أما الآخر فقد عرف بالشدة والعنف، فكان الأول يحكم في مخالفة سائقي السيارات بمخالفة 5 قروش والآخر يحكم بأقصى العقوبة من السجن مع الغرامة وسحب الرخصة، كانت جلسة الأول تزدحم بالمخالفين وجلسة الثاني ليس فيها غير واحد أو اثنين.

تشديد العقوبة مطلوب

قال عبد المنصف: يجب تشديد العقوبة ودراسة حالة متعاطي المخدرات، كما أنه ألم يمنع تشديد العقوبة انتشار الكوكايين والهيروين عندما انتشر عقب الحرب الأولى، فرد أنور أحمد: نعم لكن سبق ذلك حملة واسعة من الدعاية ليفهم الشعب أضرار هذه المكيفات مقالات في الصحف وصور على الجدران وخطب في المساجد والاجتماعات، وقد اشترك أهل الفن في هذا العمل الإنساني منهم سيد درويش الذي قدم ألحانًا مثل لحن "شم الكوكايين خلاني مسكين..مناخيري تبرز وقلبى حزين..وعينيَّ في راسى رايحين جايين وكنت مستخدم صاحب وظيفة..عملت عملة ما جاتش لطيفة..طردوني منها طرد الكلاب..وضاقت بي الدنيا ذهاب وإياب..وبقيت اتلطم على الأبواب.

الفنان أنور أحمد



وأضاف أنور أحمد: وكما أبو بثينة نظم أغنية تذيعها الإذاعة تقول "أكل الأفيون خلاني مجنون / تايه وعقلي مهوش موزون / أما الحشيش راخر ملعون / أشحت عشايا يا طول شقايا / حق السيجارة ماهوش ويايا / وعقلي عاوز ألف سرايا".



اقترح اللواء عبد المنصف وقال: أعتقد أغنية من أغاني أم كلثوم أو عبد الوهاب تحض على كراهية المخدرات ومقاطعتها تجدي أكثر من عدة فرق من المطاردة، فبغناء أم كلثوم تصفو القلوب.



قال أنور أحمد: إذن نقترح ضم أم كلثوم وعبد الوهاب إلى مكتب مكافحة المخدرات، لكن الأميرلاي أحمد رمضان يرى أن العلاج الوحيد للقضاء على المخدرات هو أن تصل عقوبتها إلى الإعدام سواء للمهرب أو التاجر أو المتعاطي مثلما فعلت اليابان التي أعدمت عددًا منهم وعلقت رقابهم على المشانق فامتنع الشعب عن المخدرات.

