السبت 29 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الرئاسة الفرنسية: زيلينسكي يلتقي ماكرون في باريس الإثنين

زيلينسكي
زيلينسكي
18 حجم الخط

قالت الرئاسة الفرنسية مساء اليوم السبت، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يلتقي نظيره إيمانويل ماكرون في باريس الإثنين المقبل.

روسيا تتجاهل محاولات الدول الكبرى لإنهاء الحرب

 وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا تتجاهل محاولات الدول الكبرى لإنهاء الحرب.

مواصلة القتال حتى آخر أوكراني

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال الخميس الماضي: البعض يطالب بمواصلة القتال حتى آخر أوكراني وروسيا مستعدة لذلك.

وأضاف بوتين: القتال يتوقف بانسحاب أوكرانيا من الأراضي التي تحتلها في دونباس وإن لم تنسحب فسنحقق أهدافنا عسكريا.

وتابع بوتين: يجب ترجمة مسودة الخطة الخاصة بأوكرانيا إلى لغة دبلوماسية لأن بعض بنودها تبدو سخيفة.. لا صيغة نهائية بعد للمقترح الأمريكي بشأن السلام ونرى أن واشنطن تأخذ مواقفنا في الاعتبار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئاسة الفرنسية زيلينسكي الرئيس الأوكراني ماكرون باريس روسيا بوتين

مواد متعلقة

انفجارات قوية تهز كييف وأنباء عن هجوم روسي واسع النطاق

زيلينسكي: روسيا تتجاهل محاولات الدول الكبرى لإنهاء الحرب

خطة الـ28 بندًا لتركيع كييف.. منح روسيا أجزاء من شرق أوكرانيا الأبرز.. وخبراء: الضغط الأمريكي يهدف إلى إخضاع زيلنسكي مقابل بعض الامتيازات

إعلان حالة التأهب الجوي في كييف وجميع المقاطعات الأوكرانية

الأكثر قراءة

مانشستر سيتي يتقدم على ليدز يونايتد بهدفين دون رد في الشوط الأول

كأس مصر، شوط أول سلبي بين الاتحاد السكندري وكهرباء الإسماعيلية

موعد مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات في كأس مصر

الدوري الإسباني، برشلونة يتقدم على ألافيس 2-1 في الشوط الأول

محامي رمضان صبحي يشكو عمر هريدي إلى نقابة المحامين: أهان المهنة وخالف قانونها

الأوقاف: رصدنا 43 سلوكًا سلبيًا، وحملة لإعادة ترسيخ احترام الكبير بالمجتمع

الوطنية للانتخابات: تم إرسال كافة محاضر الفرز المطلوبة لـ "الإدارية العليا"

رئيس النواب يرحب بتعزيز العلاقات البرلمانية مع كرواتيا

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

كم يبلغ سعر القصدير فى البورصات العالمية اليوم الجمعة؟

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس العرب 2025 بمشاركة مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم إجهاض الجنين المشوه؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

عالم يروي تفاصيل "واقعة كربلاء" ورمزية استشهاد الإمام الحسين

تفسير حلم الخطف في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم والمشكلات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads