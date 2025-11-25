ترامب: أتطلع إلى لقاء زيلينسكي وبوتين قريبا
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه لم يتبق سوى نقاط خلاف قليلة بشأن خطة أوكرانيا.
ترامب: أتطلع للقاء مع زيلينسكي وبوتين قريبا
وأضاف ترامب: أتطلع للقاء مع زيلينسكي وبوتين قريبا لكن عندما يكون الاتفاق في مراحله النهائية، مشيرا إلى أن هناك تعديل على بعض البنود في الخطة الأمريكية بشأن السلام في أوكرانيا.
وتابع ترامب: وزير الجيش الأمريكي سيلتقي مع الأوكرانيين والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف سيلتقي بوتين في موسكو.
وفي السياق ذاته ذكرت وكالة “أ ف ب” في تقرير لها نقلا عن مصدر مطلع قوله: إن هناك نسخة جديدة من خطة السلام الأمريكية أفضل بكثير بالنسبة لكييف.
نسخة جديدة من خطة السلام الأمريكية
وأكدت وكالة “ أ ف ب” أن النسخة الجديدة تسمح لأوكرانيا بالاحتفاظ بجيش قوامه 800 ألف جندي مقابل 600 في النسخة السابقة.
وفي السياق ذاته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء: إن الاتفاق بشأن تسوية الأزمة في أوكرانيا أصبح قريبا جدا، مؤكدا أن الأمر ليس سهلا.
ترامب: قريبون من التوصل إلى اتفاق في أوكرانيا
وأضاف ترامب: "نحن قريبون من التوصل إلى اتفاق في أوكرانيا.. إنهاء الحرب في أوكرانيا ليس سهلا وكنت أعتقد أنه كذلك".
وفي السياق ذاته قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء: مستعدون لمناقشة النقاط الحساسة في اتفاق السلام مع ترامب وأوروبا.
وأضاف زيلينسكي: مستعدون للمضي قدما في إطار اتفاق السلام مع ترامب وأوروبا.
