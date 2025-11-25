ترامب: أتطلع إلى لقاء زيلينسكي وبوتين قريبا

18 حجم الخط

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه لم يتبق سوى نقاط خلاف قليلة بشأن خطة أوكرانيا.

ترامب: أتطلع للقاء مع زيلينسكي وبوتين قريبا



وأضاف ترامب: أتطلع للقاء مع زيلينسكي وبوتين قريبا لكن عندما يكون الاتفاق في مراحله النهائية، مشيرا إلى أن هناك تعديل على بعض البنود في الخطة الأمريكية بشأن السلام في أوكرانيا.

وتابع ترامب: وزير الجيش الأمريكي سيلتقي مع الأوكرانيين والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف سيلتقي بوتين في موسكو.

وفي السياق ذاته ذكرت وكالة “أ ف ب” في تقرير لها نقلا عن مصدر مطلع قوله: إن هناك نسخة جديدة من خطة السلام الأمريكية أفضل بكثير بالنسبة لكييف.

نسخة جديدة من خطة السلام الأمريكية

وأكدت وكالة “ أ ف ب” أن النسخة الجديدة تسمح لأوكرانيا بالاحتفاظ بجيش قوامه 800 ألف جندي مقابل 600 في النسخة السابقة.

وفي السياق ذاته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء: إن الاتفاق بشأن تسوية الأزمة في أوكرانيا أصبح قريبا جدا، مؤكدا أن الأمر ليس سهلا.

ترامب: قريبون من التوصل إلى اتفاق في أوكرانيا

وأضاف ترامب: "نحن قريبون من التوصل إلى اتفاق في أوكرانيا.. إنهاء الحرب في أوكرانيا ليس سهلا وكنت أعتقد أنه كذلك".

وفي السياق ذاته قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء: مستعدون لمناقشة النقاط الحساسة في اتفاق السلام مع ترامب وأوروبا.



وأضاف زيلينسكي: مستعدون للمضي قدما في إطار اتفاق السلام مع ترامب وأوروبا.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.