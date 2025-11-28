صعود كبير يضرب أسعار الذهب بعد استئناف العمل في بورصة شيكاغو

18 حجم الخط

شهدت أسواق الذهب العالمية، يوم الجمعة، حالة من التذبذب وارتفاع في الأسعار عقب عطل فني طارئ في بورصة شيكاغو، مما أضاف حالة من الارتباك للمتداولين وسط ظروف سوقية متوترة بالفعل.

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب بنسبة 1.25% ليصل إلى 4212 دولارا للأونصة، وفقًا لمؤشر "بلومبرج".

عطل فني طارئ في بورصة شيكاغو

تسبب العطل الفني في تعليق التداول الإلكتروني المباشر وعقود الذهب الآجلة، مما أدى إلى صعوبات عملية للمتداولين في إدارة مخاطرهم واتساع الفجوة بين الأسعار الفورية في لندن والأسعار الآجلة.

واضطر بعض المتداولين إلى اللجوء للطرق التقليدية، مثل الاتصال الهاتفي بالوسطاء، لتنفيذ عملياتهم.

أدى توقف التداول في العقود الآجلة، والتي يستخدمها المشاركون في السوق للتحوط من تقلبات الأسعار، إلى شل جزء حيوي من نشاط السوق.

وأوضح "أولي هانسن" من "ساكسو بنك" أن ارتباط سوق الذهب الفوري بسوق العقود الآجلة وثيق، وأن توقف الأخير يؤدي إلى تراجع النشاط وزيادة صعوبة إدارة المحافظ.

على الرغم من اضطرابات اليوم الجمعة، لا يزال الذهب في طريقه لتسجيل مكاسب أسبوعية بنسبة 3%، مدعوما بالتوقعات بتراجع أسعار الفائدة والشراء القوي من البنوك المركزية.

ويتجه المعدن الثمين نحو تسجيل أفضل أداء سنوي له منذ عام 1979، بعد أن بلغ مستويات قياسية الشهر الماضي تجاوزت 4380 دولارا للأونصة.

أداء المعادن الأخرى

في سياق متصل، صعدت البلاتين بنسبة 2%، والبلاديوم بنسبة 0.7%، كما ارتفعت كل من الفضة والنحاس المتداولان في "COMEX" بنسبة 1.1%.

