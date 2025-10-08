الأربعاء 08 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب: يجب إيداع عمدة شيكاغو وحاكم إلينوي السجن لهذا السبب

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن عمدة شيكاغو وحاكم ولاية إلينوي يجب أن يتحملا المسؤولية الجنائية لفشلهما في حماية عناصر مصلحة الهجرة الفيدرالية (ICE) خلال المداهمات الأخيرة.

حماية عناصر مصلحة الهجرة الفيدرالية

وكتب ترامب على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" التي يملكها: "يجب زج عمدة شيكاغو في السجن لعدم توفير الحماية لضباط مصلحة الهجرة! ويجب أن ينال الحاكم بريتزكر المصير نفسه ".

وجاء تصريح ترامب هذا، في خضم حوادث وقعت نهاية الأسبوع الماضي خلال عمليات نفذتها مصلحة الهجرة الفيدرالية في شيكاغو.

                              

نشر الحرس الوطني في العديد من المدن

ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، تعرض عناصر هذه المصلحة الفيدرالية لهجوم من قبل متظاهرين احتجاجا على اعتقال مهاجرين غير شرعيين.

على مدار الشهر الماضي، هدد ترامب بنشر الحرس الوطني في العديد من المدن، وخاصة تلك التي يديرها الديمقراطيون، لمكافحة الجريمة ودعم مسؤولي إنفاذ قوانين الهجرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس الأمريكى ترامب ولاية إلينوي حاكم ولاية إلينوي مصلحة الهجرة الفيدرالية شيكاغو

مواد متعلقة

ترامب يأمر بنشر 300 جندي من الحرس الوطني في مدينة شيكاغو

ليو غاضب، شيكاغو فاير يقسو على إنتر ميامي بقيادة ميسي بخماسية بالدوري الأمريكي (فيديو)

خايف وبيحلم يكون ديكتاتور، حاكم إلينوي يهاجم ترامب بعد تلويحه باستخدام القوات في شيكاغو

ترامب يتعهد بالتدخل العسكري في مدينة شيكاغو

الأكثر قراءة

آخر تطورات سعر جرام الذهب بمحلات الصاغة اليوم الأربعاء

التعليم تكشف حقيقة فيديو مديرة مدرسة ترفض دخول طالبة إلى فصلها وتجبرها على نظام البكالوريا

لمسة وفاء في ذكرى النصر

قبل تولي سوروب قيادة الفريق، خبر صادم للأهلي بشأن حسين الشحات

مواجهات نارية تنتظر الأهلي تحت قيادة الدنماركي ياس سوروب

حقيقة رحيل وليد صلاح الدين عن الجهاز الفني الجديد للأهلي

مصطفى محمد يقود هجوم منتخب مصر لمواجهة جيبوتي

تفاصيل تعاقد الأهلي مع الدنماركي ياس سوروب

خدمات

المزيد

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

ارتفاع جديد، سعر جرام الذهب بمحلات الصاغة اليوم الأربعاء (تحديث لحظي)

الأبيض يبدأ من 144 جنيها، أسعار كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيفية تسمية المسجد المقام بالجهود الذاتية

مولد السيد البدوي، جاذبية صدقي تكتب عن المناقب والأسرار الخفية في حياة الولي المحبوب

الأوقاف تنظّم ندوات علمية حول انتصارات أكتوبر بـ1860 مسجدًا بالتعاون مع الأزهر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads