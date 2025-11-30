18 حجم الخط

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن اعتداء نفذه مستوطنون على بئر مياه شرقي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة تسبب في انقطاع المياه عن بلدات فلسطينية عدة، في حين واصل مستوطنون آخرون اعتداءاتهم في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

انقطاع المياه عن بلدات بالضفة الغربية جراء اعتداءات المستوطنين

وقالت مصلحة مياه القدس -التي تغطي خدماتها منطقة رام الله- إن مستوطنين اعتدوا على بئر مياه شرق المدينة، مما تسبب في انقطاع المياه عن تجمعات فلسطينية.

وأضافت: "أقدم مستوطنون مساء الأحد على مهاجمة البئر رقم "6" في منطقة عين سامية شرق كفر مالك، الأمر الذي أدى إلى توقف ضخ المياه منها".

وأوضحت أن ضخ المياه توقف مؤقتا جراء الاعتداء، مما يهدد المصدر الرئيسي للمياه للتجمعات السكانية شرقي رام الله.

وفي السياق ذاته ذكرت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة سبسطية شمال غربي نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

قوات الاحتلال تقتحم بلدة جديدة في نابلس



وأكد الإعلام الفلسطيني أن مواجهات اندلعت بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية في بلدة عقربا، جنوبي نابلس، وذلك خلال اقتحام قوات الاحتلال للبلدة الفلسطينية.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، اقتحمت قوات خاصة إسرائيلية، البلدة القديمة في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

العفو الدولية تدعو لوقف جرائم الاحتلال بالضفة الغربية

وأعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها البالغ إزاء العملية العسكرية واسعة النطاق التي شنها الجيش الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت المنظمة: إن العمليات العسكرية تشكل جزءا من نظام الفصل العنصري القاسي الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين، وسيكون لها عواقب وخيمة على حقوقهم.

