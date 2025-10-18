ياسمين رحمي تنشر صورا من كواليس فيلم طلقني

شاركت الفنانة ياسمين رحمي جمهورها عبر حسابها على موقع انستجرام مجموعة من الصور من كواليس فيلم “طلقني”، الذي يشارك في بطولته عدد من النجوم في مقدمتهم كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني.

وظهرت ياسمين في الصور برفقة أبطال العمل وفريق التصوير، معلقة: “كواليس فيلم طلقني.. قريبا في السينمات بطولة كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي".

فيلم "طلقني"

فيلم طلقني ينتمي إلى عالم الكوميديا الاجتماعية، ويُتوقع عرضه خلال الفترة المقبلة، ويشهد مشاركة عدد من النجوم، من بينهم: كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني وأحمد عناني، ياسمين رحمي، محمود فارس، محمود حافظ، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي.

