السبت 29 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

محمد صلاح الهداف التاريخي لليفربول أمام وست هام قبل لقاء الغد

محمد صلاح
محمد صلاح
18 حجم الخط

يدخل ليفربول مواجهة الغد أمام وست هام في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على أمل استعادة توازنه بعد سلسلة من النتائج المخيبة، إذ خسر الفريق 9 مباريات في آخر 12 مواجهة خاضها في مختلف المسابقات.

محمد صلاح الهداف التاريخي لليفربول أمام وست هام 

يبقى النجم المصري محمد صلاح الورقة الأهم التي يعوّل عليها أرني سلوت  لإعادة الفريق إلى طريق الانتصارات.

ويحمل صلاح علامة فارقة في سجل مواجهات ليفربول أمام وست هام، إذ يُعد الهدّاف التاريخي لهذه المواجهة برصيد 13 هدفًا في 18 مباراة بجميع البطولات، وهو ما يعزز آمال جماهير الريدز في أن تكون مواجهة الغد انطلاقة جديدة للفرعون المصري.

ويأمل صلاح في استعادة لمساته الحاسمة بعد تراجع جماعي للفريق في الأسابيع الأخيرة، حيث غابت الفعالية الهجومية وظهرت الأخطاء الدفاعية بشكل متكرر، ما وضع ليفربول تحت ضغط كبير في جدول الدوري.

وبين رغبة ليفربول في الهروب من دوامة النتائج السلبية، وسعي صلاح للعودة إلى التسجيل وصناعة الفارق، تزداد أهمية مواجهة وست هام التي قد تشكل نقطة تحول في موسم الفريق الأحمر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

آرني سلوت الهداف التاريخي لليفربول الدوري الإنجليزي الممتاز المصري محمد صلاح النجم المصري محمد صلاح دوري الإنجليزي محمد صلاح ليفربول أمام وست هام

مواد متعلقة

بركلات الترجيح، أهلي جدة يطيح بالقادسية في كأس الملك

التشكيل الرسمي لـ أهلي جدة أمام القادسية في كأس الملك

أسطورة ليفربول يهاجم اللاعبين الكبار بقيادة صلاح وفان دايك: "محتاجين يساعدوا نفسهم"

الكاف يعلن القائمة الكاملة لحكام كأس الأمم الأفريقية 2026

الأكثر قراءة

ارتفاع البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم السبت 29 نوفمبر 2025

الوطنية للانتخابات: تم إرسال كافة محاضر الفرز المطلوبة لـ "الإدارية العليا"

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ألافيس في الدوري الإسباني

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

رئيس النواب: لا يمكن تحقيق استقرار مُستدام دون نمو اقتصادي حقيقي

بعد قرارات وزير التعليم، أخصائية مدرسة عبد السلام المحجوب: ليس كل الطلاب مشاركين في إهانتي

حبس إبراهيم سعيد شهرًا لامتناعه عن سداد 150 ألف جنيه نفقة متجمدة لبناته

وزير التعليم: فصل الطلاب المتورطين في "إهانة معلمة الإسكندرية" وإحالة الواقعة للتحقيق

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

كم يبلغ سعر القصدير فى البورصات العالمية اليوم الجمعة؟

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس العرب 2025 بمشاركة مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، ابن زهر أول من استعمل "البنج" وأجرى جراحة الصدر المفتوح

من المسئول عن نفقة تجهيز الميت؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم الألماظ في المنام وعلاقته بالحصول على وظيفة مرموقة

المزيد
الجريدة الرسمية