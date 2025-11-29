محمد صلاح الهداف التاريخي لليفربول أمام وست هام قبل لقاء الغد

18 حجم الخط

يدخل ليفربول مواجهة الغد أمام وست هام في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على أمل استعادة توازنه بعد سلسلة من النتائج المخيبة، إذ خسر الفريق 9 مباريات في آخر 12 مواجهة خاضها في مختلف المسابقات.

محمد صلاح الهداف التاريخي لليفربول أمام وست هام

يبقى النجم المصري محمد صلاح الورقة الأهم التي يعوّل عليها أرني سلوت لإعادة الفريق إلى طريق الانتصارات.

ويحمل صلاح علامة فارقة في سجل مواجهات ليفربول أمام وست هام، إذ يُعد الهدّاف التاريخي لهذه المواجهة برصيد 13 هدفًا في 18 مباراة بجميع البطولات، وهو ما يعزز آمال جماهير الريدز في أن تكون مواجهة الغد انطلاقة جديدة للفرعون المصري.

ويأمل صلاح في استعادة لمساته الحاسمة بعد تراجع جماعي للفريق في الأسابيع الأخيرة، حيث غابت الفعالية الهجومية وظهرت الأخطاء الدفاعية بشكل متكرر، ما وضع ليفربول تحت ضغط كبير في جدول الدوري.

وبين رغبة ليفربول في الهروب من دوامة النتائج السلبية، وسعي صلاح للعودة إلى التسجيل وصناعة الفارق، تزداد أهمية مواجهة وست هام التي قد تشكل نقطة تحول في موسم الفريق الأحمر.

