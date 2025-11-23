الإثنين 24 نوفمبر 2025
محافظات

ضبط 130 طن أغذية فاسدة خلال حملة رقابية لـ بيطري القليوبية

بيطري القليوبية تضبط
بيطري القليوبية تضبط اغذية فاسدة، فيتو
تابع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية المكثفة الهادفة لحماية صحة المواطنين وضمان جودة المعروض من المنتجات الغذائية، خاصة اللحوم والدواجن والأسماك. وأكد أن هذه الجهود مستمرة لتنقية الأسواق والتصدي الحاسم لأي مخالفات تمس سلامة الغذاء.

رئيس مياه القليوبية يسحب أعمال إحلال محطة كفر مويس لتقاعس المقاول

محافظ القليوبية: ضبط 160 كيلو جرام زيت طعام مجهول المصدر

بيطري القليوبية،  ضبط 130 طن أغذية فاسدة 

وأسفرت الحملات التي نفذتها مديرية الطب البيطري بالقليوبية، بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، عن ضبط نحو 130 طنًا من اللحوم والدواجن والأسماك مجهولة المصدر وغير الصالحة للإستهلاك الأدمي خلال شهر نوفمبر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وفي سياق متصل  اكد محافظ القليوبية  إستمرار الحملة القومية للتحصين لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية، حيث تمكنت فرق الطب البيطري من تحصين ما يقرب من 131 ألف رأس من الأبقار والجاموس والأغنام ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والسات 1 خلال أربعة أسابيع.

