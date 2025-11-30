مشاجرة في أبو زعبل بالقليوبية تسفر عن إصابة شاب بطعنات خطيرة

18 حجم الخط

شهد موقف أبو زعبل بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، واقعة مشاجرة عنيفة بين طرفين، حيث قام أفراد الطرف الأول وهم: عاطل وشقيقه ورفيق آخر، بالاعتداء على شاب باستخدام أسلحة بيضاء وشوم، وذلك على خلفية خلافات سابقة بينهم.

أسفر الهجوم عن إصابة الشاب بجروح بالغة استدعت نقله إلى المستشفى في حالة حرجة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم الأول، فيما تواصل جهودها المكثفة للقبض على باقي الجناة.

وقد تم إخطار اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

كان قد تلقى اللواء محمد السيد مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث المديرية، إخطارًا من المقدم الدكتور أمير الكومي رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة بشأن بلاغ الأهالي باندلاع مشاجرة داخل موقف أبو زعبل ووجود مصاب.

وعلى الفور، انتقل ضباط المباحث إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة تبين إصابة المدعو "محمود م. ع"، 35 سنة، مقيم بمنطقة أبو زعبل، داخل أحد المحال بالموقف، حيث عُثر عليه مصابًا بطعنات وجروح عميقة في الظهر واليدين والقدمين، إثر هجوم نفذه ثلاثة متهمين بأسلحة بيضاء.

وكشفت التحريات وجود خلاف قديم بين الطرفين، تطور إلى مشاجرة منذ نحو شهر، وتم حينها تحرير محضر وإنهاء النزاع بالصلح في النيابة العامة قبل الواقعة بيوم واحد فقط.

إلا أن المجني عليه فوجئ أثناء وجوده في عمله بالموقف بالمتهمين "سيد س" وشقيقه وشخص آخر ينقضّون عليه بالطعنات بشكل مفاجئ.

وجرى نقل المصاب إلى أحد المستشفيات نظرًا لخطورة حالته، وتم حجزه لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم الأول والأسلحة البيضاء المستخدمة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

حرر محضر بالواقعة، وجارٍ ملاحقة المتهمين الآخرين، فيما تتولى النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة بالكامل.

