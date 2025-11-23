18 حجم الخط

وقف إطلاق النار في غزة لم يتحقق إلا 48 ساعة فقط منذ الإعلان عنه، وهى الساعات التى منحها اتفاق شرم الشيخ لحماس لتسليم المحتجزين الاسرائيليين في غزة، وبعدها تم ويتم خرق وقف إطلاق النار يوميا أكثر من مرة، ويسقط شهداء من أهل غزة، وأمس سجل رقم الشهداء من أهل غزة رقما قياسيا منذ بدء تنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار الشهر الماضي!



يحدث ذلك تحت سمع وبصر أمريكا راعية الإتفاق وصاحبة خطة إنهاء الحرب في غزة.. وإن شئنا الدقة هذا الخرق الدائم والمتكرر لوقف إطلاق النار يتم بموافقة ترامب شخصيا، لآن نتنياهو لا يجروء على القيام بخرق إتفاق النار إلا إذا حصل على إذن ترامب ذاته وليس حتى مجرد أحد مساعديه!



بل إن إسرائيل روجت أمس أكاذيب حول إنهاء حماس إتفاق وقف إطلاق النار من جانبها، وهذا يشي برغبة نتنياهو التخلص من هذا الإتفاق حتى لا يتم الإنتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب للسلام وإنهاء حرب غزة، وذلك حتى لا يضطر لسحب قوات الإحتلال من بقية أراضي قطاع غزة.



بل إن نتنياهو أصدر أوامره لهذه القوات بتوسيع المساحة التى تسيطر عليها من تلك الأراضي، وبعد أن كانت تسيطر على نسبة 53 في المائة من أراضي القطاع إقتربت الآن من السيطرة على 60 في المائة بعد تحريك الخط الأصفر، وتتردد أنباء إسرائيلية عن إعتزام قوات الإحتلال قضم مزيد من أراضي القطاع في الأيام القليلة المقبلة.



وتفعل حكومة نتنياهو ذلك لإنها تعلم أن تشكيل القوة الدولية التي ستتمركز في غزة سوف يستغرق عدة أسابيع لتحفظ دول كثيرة على المشاركة في هذه القوة، وهى تريد فرض أمر واقع قبول تواجدها في أراضي القطاع.

وبالطبع ما كان ذلك كله أن يحدث لو كانت أمريكا غير راغبة فيه أو غير موافقة عليه.. وبالتالي علينا بالضغط على أمريكا لتلزم نتنياهو بوقف إطلاق التار وعدم خرقه يوميا وأكثر من مرة.

