الإثنين 24 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

48 ساعة فقط! 

18 حجم الخط

وقف إطلاق النار في غزة لم يتحقق إلا 48 ساعة فقط منذ الإعلان عنه، وهى الساعات التى منحها اتفاق شرم الشيخ  لحماس لتسليم المحتجزين الاسرائيليين في غزة، وبعدها تم ويتم خرق وقف إطلاق النار يوميا أكثر من مرة، ويسقط شهداء من أهل غزة، وأمس سجل رقم الشهداء من أهل غزة رقما قياسيا منذ بدء تنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار الشهر الماضي!

 
يحدث ذلك تحت سمع وبصر أمريكا راعية الإتفاق وصاحبة خطة إنهاء الحرب في غزة.. وإن شئنا الدقة هذا الخرق الدائم والمتكرر لوقف إطلاق النار يتم بموافقة ترامب شخصيا، لآن نتنياهو لا يجروء على القيام بخرق إتفاق النار إلا إذا حصل على إذن ترامب ذاته وليس حتى مجرد أحد مساعديه!

 
بل إن إسرائيل روجت أمس أكاذيب حول إنهاء حماس إتفاق وقف إطلاق النار من جانبها، وهذا يشي برغبة نتنياهو التخلص من هذا الإتفاق حتى لا يتم الإنتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب للسلام وإنهاء حرب غزة، وذلك حتى لا يضطر لسحب قوات الإحتلال من بقية أراضي قطاع غزة.

 
بل إن نتنياهو أصدر أوامره لهذه القوات بتوسيع المساحة التى تسيطر عليها من تلك الأراضي، وبعد أن كانت تسيطر على نسبة 53 في المائة من أراضي القطاع إقتربت الآن من السيطرة على 60 في المائة بعد تحريك الخط الأصفر، وتتردد أنباء إسرائيلية عن إعتزام قوات الإحتلال قضم مزيد من أراضي القطاع في الأيام القليلة المقبلة.

 
وتفعل حكومة نتنياهو ذلك لإنها تعلم أن تشكيل القوة الدولية التي ستتمركز في غزة سوف يستغرق عدة أسابيع لتحفظ دول كثيرة على المشاركة في هذه القوة، وهى تريد فرض أمر واقع قبول تواجدها في أراضي القطاع.

أرباح إعمار أوكرانيا لترامب!

الاستقلال على الطريقة المصرية!

وبالطبع ما كان  ذلك كله أن يحدث لو كانت أمريكا غير راغبة فيه أو غير موافقة عليه.. وبالتالي علينا بالضغط على أمريكا لتلزم  نتنياهو بوقف إطلاق التار وعدم خرقه يوميا وأكثر من مرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إنهاء حرب غزة إنهاء الحرب في غزة المرحلة الثانية من خطة ترامب للسلام المحتجزين الاسرائليين وقف إطلاق النار فى غزة الحرب في غزة اتفاق وقف اطلاق النار إطلاق النار في غزة فيتو بوابة فيتو الكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب نتنياهو ترامب

مواد متعلقة

نحن لا نقبل النقد!

الفقر وأرقامه!

الانتخابات تحرج الإعلام!

قرارات ترضي الله

ترامب يتراجع!

الأكثر قراءة

بعد الاجتماع الودي، ممداني لا يزال يعتبر ترامب "فاشيا"

خريفى مائل للحرارة نهارا، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا

لتر الذرة يرتفع 3 جنيهات، أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

مسلم يعلن عودته لزوجته يارا: رجعت لحضني وأولى عندي من أي حد

اليوم، انطلاق النسخة الرابعة من الملتقى العلمي الدولي لكلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية

انخفاض يصل لـ 33 جنيها، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

تحطم سيارتين بسبب انهيار جزئي بعقار قديم في الإسكندرية (صور)

اليوم، محاكمة الفنان فادي خفاجة بتهمة سب وقذف مجدي كامل

خدمات

المزيد

لتر الذرة يرتفع 3 جنيهات، أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

غرامة 500 جنيه، عقوبة عدم التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تتهاوى إلى 5 جنيهات وارتفاع يومي مقلق في البصل والليمون

سعر السمك اليوم، انخفاض البوري والكابوريا والبلطي

المزيد

انفوجراف

7 حالات تبطل الصوت الانتخابي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 24 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 24 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 24 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية