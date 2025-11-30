الأحد 30 نوفمبر 2025
محافظات

مصابا بـ5 طعنات، تفاصيل مقتل شاب أعلى سطح مخزن في الأقصر

شهدت منطقة الكلاحين بمحافظة الأقصر جريمة قتل مروعة راح ضحيتها شاب في نهاية العقد الثلاثيني بـ5 طعنات نافذة، أعلى سطح مخزن بلاستيك يعمل خفيرا عليه.

جريمة قتل في الأقصر 

تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا لقسم شرطة الأقصر بالعثور على «ح.د» 38 عاما، جثة هامدة لشاب يعمل خفير مخزن بلاستيك بناحية منطقة الكلاحين قرب نجع الخطباء بدائرة بندر الأقصر.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الأقصر، وتبين الشاب مقتولا بعدة طعنات أودت بحياته في الحال أعلى سطح المخزن الذي يعمل خفير عليه، ودلت المعلومات الأولية أن أسرته كانت تبحث عنه عندما وجدته لم يعود صباح باكر في تمام الساعة السادسة صباحا كالمعتاد إلى منزله، كما أن هاتفه لم يقوم بالرد عليه، وبعد ذلك وجد مقتولا أعلى سطح المخزن.

وتكثف مباحث بندر الأقصر جهودها لكشف ملابسات جريمة القتل وجاري تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع مسرح الجريمة لتحديد الجناة وسرعة القبض عليهم.

تم تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

