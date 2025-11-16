محافظ الأقصر يزور المصابين في حادث أتوبيس إسنا ويصرف مساعدات فورية لأسرهم

18 حجم الخط

أجرى المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، صباح اليوم الأحد، زيارة للأطفال ضحايا حادث انقلاب أتوبيس الرحلات الذي وقع أمس أثناء توجههم من محافظة أسوان إلى مهرجان الإسماعيلية للطفل، ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي التاسع والثلاثين لمشروع “أهل مصر”.

حادث أتوبيس صحراوي الأقصر

وتفقد محافظ الأقصر الحالة الصحية للأطفال الذين تم تحويلهم من مستشفى طيبة التخصصي بإسنا إلى مجمع الأقصر الطبي، حيث يتواجد 3 أطفال داخل قسم العناية المركزة للأطفال، بينما يرقد طفل آخر بالقسم الداخلي، وقد أكد محافظ الأقصر أن جميع الحالات تشهد تحسنًا ملحوظًا، فيما تمت إحالة بعض حالة الأخرى إلى مستشفى أسيوط الجامعي لاستكمال الفحوصات الطبية المتخصصة، وذلك لضمان أعلى مستوى من الرعاية الصحية.

وخلال جولته، قام محافظ الأقصر بتوزيع مساعدات فورية عاجلة لأسر المصابين، دعمًا لهم في هذا الظرف الصعب، كما أشاد بالجهود الكبيرة التي بذلها الطاقم الطبي بمستشفى طيبة والطاقم الطبي بمجمع الأقصر الطبي، مؤكدًا أن الإمكانات الحديثة التي وفرتها الدولة في القطاع الصحي بالمحافظة كان لها دور حاسم في سرعة التعامل وإنقاذ الحالات.

ورافق محافظ الأقصر خلال الزيارة د. محمد شعبان رئيس فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، اللواء الدكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والدكتور محمد العقبي مدير مجمع الأقصر الطبي.

وكان الطريق الصحراوي الغربي بمركز إسنا، قبل مدخل قرية القرايا، شهد حادثًا مأساويًا إثر انقلاب أتوبيس رحلات يقل أطفالًا مشاركين في مهرجان الإسماعيلية للطفل، مما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 24 آخرين.

وعلى الفور، هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى طيبة التخصصي.

