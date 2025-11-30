18 حجم الخط

قررت إدارة الخصوص التعليمية بالقليوبية فصل طالبة لمدة أسبوعين، وذلك على خلفية قيامها بسلوك مخالف داخل المدرسة، تمثل في الرقص، وذلك تطبيقًا للائحة الانضباط المدرسي رقم (150) لسنة 2024.

بسبب الرقص داخل المدرسة.. تعليم الخصوص يفصل طالبة أسبوعين لتطبيق لائحة الانضباط المدرسي

وأفادت مصادر تعليمية القليوبية أن الواقعة جاءت خلال اليوم الدراسي، وتم رصدها من قبل إدارة المدرسة، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع الأمر إلى إدارة الخصوص التعليمية التي قررت توقيع عقوبة الفصل المؤقت، حفاظًا على الانضباط داخل المؤسسة التعليمية وعدم الإخلال بسير العملية التعليمية.

لجنة الحماية المدرسية على مستوى الإدارة التعليمية تنعقد لمناقشة ازمة بالخصوص

وأضاف مصدر بتعليم القليوبية أن لجنة الحماية المدرسية على مستوى الإدارة التعليمية تعتزم عقد اجتماع خلال الفترة المقبلة، لبحث توقيع أقصى عقوبة مقررة وفقًا للائحة الانضباط، لمنع تكرار مثل هذه السلوكيات داخل المدارس، والتأكيد على الالتزام بالقواعد المنظمة للعملية التعليمية.

وأكدت الإدارة التعليمية بالخصوص أن المدرسة لا تعمل يوم السبت، كما تعمل بنظام الفترة المسائية، مشددة على أن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار الالتزام بالضوابط التربوية والتعليمية، دون تعسف، وبما يضمن استقرار العملية التعليمية.

كانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت فيديو لطالبة تقوم بالرقص داخل مدرسة بالخصوص

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.