لحظة انهيار كوبري بالمسئولين في الماء أثناء افتتاحه بالكونغو (فيديو)

لحظة انهيار جسر أثناء افتتاحه، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرعب، يكشف لحظة انهيار كوبري مشاة "جسر" بالمسئولين لحظة افتتاحه، برغم أن تكلفة الجسر، الذي لا يتعد بضع أمتار، بلغت تكلفته 2.2 مليون دولار، وفقًا لما كشفه موقع "Africa Today Media Group"

انهيار جسر مشاة بالمسئولين أثناء افتتاحه

وأظهر المقطع قيام عدد من المسئولين في دولة "الكونغو الديمقراطية"، بافتتاح جسر على أحد الأنهار، وعندما كان المسئولين يمرون على الجسر، لأول مرة، لافتتاحه انهار الجسر وسقط المسئولين في النهر.

أكد موقع "أفريكا توداي ميديا" أن الشركة التي قامت بالبناء تابعة لـ الرئيس الكنغولي فيليكس تشيسكيدي ، والتي يرأسها أحد أفراد عائلته، وقام ببناء هذا الجسر بتكلفة بلغت 2.2 مليون دولار.

يذكر أن انهيار هذا الجسر في افتتاحة بدولة الكنغو الديمقراطية، لم يكن الحادث الأول، فمند 3 سنوات وتحديدًا في عام 2022، ظهر مقطع مصور لانهيار جسر صغير في أثناء افتتاحه في كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية، وحدث انهيار الجسر خلال مراسم الافتتاح، التي أجريت في 5 سبتمبر 2022، ويقع الجسر ببلدة مونت نجوفولا في منطقة سايا زامبا بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، حيث كان رئيس منطقة سايا، إيكوي جاستون، بصدد افتتاح الجسر الذي بنته إحدى المؤسسات غير الحكومية، وانهار الجسر بالكامل حين وقف المسئولون عليه في أثناء مراسم الاحتفال.

واهتز الجسر فجأة قبل أن ينشق إلى نصفين. حاول الحضور مساعدة المسؤولين ومنع سقوطهم، كما تدخلت القوات الموجودة لتأمينهم وإبعادهم عن موقع انهيار الجسر، فيما تمكن الموجودون في المكان من إنقاذ من كانوا على الجسر في أثناء سقوطه، ولم تسجل أي خسائر في الأرواح

رئيس الكونغو يثير الجدل بعد انتخابه

جدير بالذكر أن فيليكس أنطوان تشيسيكيدي تشيلومبو سياسي كونغولي هو خامس رئيس للبلاد، والده إتيان تشيسيكيدي أحد قادة المعارضة ومؤسس حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الاجتماعي، أكبر وأقدم حزب في الكونغو الديمقراطية.

وتولى فيليكس أنطوان تشيسيكيدي رئاسة الكونغو بعد انتخابات 2018، وأثارت الانتخابات جدلا وطعن خصومه في نزاهتها، وشهدت فترة حكمه تحولات سياسية داخلية، وتزامنت مع تحديات اقتصادية وأمنية، شملت مواجهات مع جماعات مسلحة وتصاعد التوترات في شرق البلاد.

