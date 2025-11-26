الأربعاء 26 نوفمبر 2025
حوادث

إصابة 3 أشخاص وإنقاذ خمسة فى انهيار عقار قديم بمنطقة كرموز بالإسكندرية

انهيار عقار قديم
انهيار عقار قديم بمنطقة كرموز بالإسكندرية، فيتو
شهدت منطقة كرموز في الإسكندرية، صباح اليوم الأربعاء، انهيارا داخليا بعقار قديم، تسبب فى إصابة 3 مواطنين، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغا من شرطة النجدة يفيد بسقوط جزئي بعقار قديم بشارع النيل بمنطقة كرموز.

انتقل الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية، واللواء رشاد فاروق مدير أمن الإسكندرية، ترافقهم الأجهزة الأمنية والتنفيذية مصحوبة بسيارات الإسعاف ورجال الحماية المدنية لمكان البلاغ للوقوف على ملابسات انهيار العقار.

 

وتبين إصابة 3 أشخاص فى انهيار جزئى بعقار بشارع النيل، هم طفلتان وسيدة مسنة، وتم إنقاذ 5 أشخاص.

 تم نقل المصابين إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات اللازمة والعرض على جهات التحقيق.

