شاهد انهيار جسر في الصين بعد أشهر من افتتاحه (فيديو)

وثق فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في الصين، انهيارًا جزئيًا لجسر في جنوب غربي البلاد بعد شهور فقط من افتتاحه.

انهيار جسر في الصين

ويظهر الفيديو انهيار أجزاء من جسر هونج تشي الذي يبلغ طوله 758 مترًا في مايركانج بمقاطعة سيتشوان الصينية بسبب تشققات وانزلاق المنحدرات

وفي التفاصيل أعلنت السلطات في إقليم سيتشوان جنوب غربي الصين أن جزءًا من جسر حديث الافتتاح انهار على طريق سريع يربط قلب البلاد مع التبت الثلاثاء، لكن لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

تشققات وانهيارات أرضية



كما ذكرت السلطات المحلية أن الشرطة في مدينة مايركانج أغلقت جسر هونج تشي الذي يبلغ طوله 758 مترًا أمام حركة المرور، بعد ظهور تشققات على منحدرات وطرق قريبة، وشوهدت تحولات في تضاريس أحد الجبال، وفق رويترز.

كذلك أضافت أن مطلع الجسر والطريق الرئيسي به انهارا بعد ظهر الثلاثاء، ما تسبب في حدوث انهيارات أرضية.

