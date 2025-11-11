الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

شاهد انهيار جسر في الصين بعد أشهر من افتتاحه (فيديو)

انهيار جسر في الصين،
انهيار جسر في الصين، فيتو
18 حجم الخط

وثق فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في الصين، انهيارًا جزئيًا لجسر في جنوب غربي البلاد بعد شهور فقط من افتتاحه.

انهيار جسر في الصين 

ويظهر الفيديو  انهيار أجزاء من جسر هونج تشي الذي يبلغ طوله 758 مترًا في مايركانج بمقاطعة سيتشوان الصينية بسبب تشققات وانزلاق المنحدرات

 

وفي التفاصيل أعلنت السلطات في إقليم سيتشوان جنوب غربي الصين أن جزءًا من جسر حديث الافتتاح انهار على طريق سريع يربط قلب البلاد مع التبت الثلاثاء، لكن لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

 

تشققات وانهيارات أرضية


كما ذكرت السلطات المحلية أن الشرطة في مدينة مايركانج أغلقت جسر هونج تشي الذي يبلغ طوله 758 مترًا أمام حركة المرور، بعد ظهور تشققات على منحدرات وطرق قريبة، وشوهدت تحولات في تضاريس أحد الجبال، وفق رويترز.

كذلك أضافت أن مطلع الجسر والطريق الرئيسي به انهارا بعد ظهر الثلاثاء، ما تسبب في حدوث انهيارات أرضية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الصين انهيار جسر في الصين مقاطعة سيتشوان إنهيارات أرضية

مواد متعلقة

مجلس الدولة يختتم زيارة رسمية لـ الصين

الصين تطور أقراصا طبية لإطالة العمر إلى 150 عاما

الأكثر قراءة

برق ورعد، الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس الخميس والجمعة (فيديو)

موعد مباراة منتخب مصر أمام سويسرا في كأس العالم للناشئين والقناة الناقلة

مصادرة 288 توك توك و35 سكوتر كهربائيا مخالف بالقاهرة (صور)

وزير الثقافة يدلي بصوته في انتخابات النواب بلجنة هيئة مشروعات التعمير (صور)

منافس مصر، تفاصيل مشوار سويسرا في دور المجموعات بكأس العالم للناشئين

"الوطنية للانتخابات": إعلان الحصر العددي للأصوات دون إصدار نتائج رسمية داخل اللجان

موعد إجراء قرعة دور الـ32 في كأس العالم للناشئين بـ قطر

الخميس، تجارة عين شمس تستضيف الداعية مصطفى حسني في لقاء مفتوح

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في بورصة لندن

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة وقبل التوقف الدولي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تنظم 676 ندوة لنشر الوعي الديني والأخلاقي عبر وسائل التواصل

الإفتاء توضح المراد من قوله تعالى ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾

هل يجوز تنفيذ وصية الأم بعدم حضور ابنها جنازتها؟، أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads