بعد انتشال 32 جثة، مأساة جديدة في مناجم الكونغو الديمقراطية (فيديو)

لقي أكثر من 32 من عمال المناجم مصرعهم في حادث انهيار مروّع، وقع السبت في موقع كالوندو بالقرب من قرية مولوندو بإقليم موتتشاتشا في مقاطعة لوالابا بـ الكونغو الديمقراطية.

انهيار مفاجئ لجدار المحجر

وأفادت وسائل إعلام كونغولية بأن أحد جدران المحجر انهار بشكل مفاجئ، ما أدى إلى جرف عشرات العمال الذين كانوا داخل الحفر، وسط تضارب حول العدد النهائي للضحايا.

استمرار عمليات البحث والإنقاذ

وتشير التقارير الإعلامية إلى أن عمليات البحث ما زالت جارية في محاولة لتحديد الحصيلة النهائية لهذه الكارثة، في ظل صعوبات كبيرة تعيق فرق الإنقاذ بسبب طبيعة الموقع.

Absolutely terrifying – a massive landslide at an artisanal mine has reportedly killed at least 80 people. November 15, 2025



📍Kawama, Lualaba Province, Democratic Republic of the Congo (DRC).🇨🇬 pic.twitter.com/xfLZgy8Pg3 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 16, 2025

زيارة رسمية لاحتواء التوترات

وانتقل وزير الداخلية والأمن الإقليمي إلى موقع الحادث لتهدئة التوترات التي نشبت بين قوات الأمن والعمال عقب المأساة، والعمل على تنظيم جهود البحث.

تصريحات رسمية حول عدد الضحايا

وأكد وزير الداخلية الإقليمي روي كاومبا مايوندي أنه تم انتشال 32 جثة حتى الآن، إثر انهيار جسر فوق خندق مغمور بالمياه يحيط بـ المنجم، مضيفًا أن عمليات البحث عن المفقودين لا تزال مستمرة.

