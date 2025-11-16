بعد انتشال 32 جثة، مأساة جديدة في مناجم الكونغو الديمقراطية (فيديو)
لقي أكثر من 32 من عمال المناجم مصرعهم في حادث انهيار مروّع، وقع السبت في موقع كالوندو بالقرب من قرية مولوندو بإقليم موتتشاتشا في مقاطعة لوالابا بـ الكونغو الديمقراطية.
انهيار مفاجئ لجدار المحجر
وأفادت وسائل إعلام كونغولية بأن أحد جدران المحجر انهار بشكل مفاجئ، ما أدى إلى جرف عشرات العمال الذين كانوا داخل الحفر، وسط تضارب حول العدد النهائي للضحايا.
استمرار عمليات البحث والإنقاذ
وتشير التقارير الإعلامية إلى أن عمليات البحث ما زالت جارية في محاولة لتحديد الحصيلة النهائية لهذه الكارثة، في ظل صعوبات كبيرة تعيق فرق الإنقاذ بسبب طبيعة الموقع.
زيارة رسمية لاحتواء التوترات
وانتقل وزير الداخلية والأمن الإقليمي إلى موقع الحادث لتهدئة التوترات التي نشبت بين قوات الأمن والعمال عقب المأساة، والعمل على تنظيم جهود البحث.
تصريحات رسمية حول عدد الضحايا
وأكد وزير الداخلية الإقليمي روي كاومبا مايوندي أنه تم انتشال 32 جثة حتى الآن، إثر انهيار جسر فوق خندق مغمور بالمياه يحيط بـ المنجم، مضيفًا أن عمليات البحث عن المفقودين لا تزال مستمرة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا