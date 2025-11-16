الأحد 16 نوفمبر 2025
خارج الحدود

بعد انتشال 32 جثة، مأساة جديدة في مناجم الكونغو الديمقراطية (فيديو)

انهيار منجم بالكونغو
انهيار منجم بالكونغو الديمقراطية، فيتو
لقي أكثر من 32 من عمال المناجم مصرعهم في حادث انهيار مروّع، وقع السبت في موقع كالوندو بالقرب من قرية مولوندو بإقليم موتتشاتشا في مقاطعة لوالابا بـ الكونغو الديمقراطية.

انهيار مفاجئ لجدار المحجر

وأفادت وسائل إعلام كونغولية بأن أحد جدران المحجر انهار بشكل مفاجئ، ما أدى إلى جرف عشرات العمال الذين كانوا داخل الحفر، وسط تضارب حول العدد النهائي للضحايا.

استمرار عمليات البحث والإنقاذ

وتشير التقارير الإعلامية إلى أن عمليات البحث ما زالت جارية في محاولة لتحديد الحصيلة النهائية لهذه الكارثة، في ظل صعوبات كبيرة تعيق فرق الإنقاذ بسبب طبيعة الموقع.

 

زيارة رسمية لاحتواء التوترات

وانتقل وزير الداخلية والأمن الإقليمي إلى موقع الحادث لتهدئة التوترات التي نشبت بين قوات الأمن والعمال عقب المأساة، والعمل على تنظيم جهود البحث.

تصريحات رسمية حول عدد الضحايا

وأكد وزير الداخلية الإقليمي روي كاومبا مايوندي أنه تم انتشال 32 جثة حتى الآن، إثر انهيار جسر فوق خندق مغمور بالمياه يحيط بـ المنجم، مضيفًا أن عمليات البحث عن المفقودين لا تزال مستمرة.

مناجم الكونغو الونغو الديمقراطية مأساة الكونغو موقع كالوندو إقليم موتتشاتشا مقاطعة لوالابا

