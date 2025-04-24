10 أعشاب طبيعية تساعد على راحة المعدة

أعشاب طبيعية تساعد على راحة المعدة، تُعد مشاكل المعدة من أكثر المشكلات الصحية إزعاجا، سواء كانت ناتجة عن عادات غذائية غير سليمة، توتر وضغوط نفسية، أو أمراض عضوية.





وتتراوح هذه المشكلات بين الانتفاخ، الحموضة، عسر الهضم، الغازات، وتهيج القولون.



ومع تزايد الاتجاه نحو العلاجات الطبيعية، أصبح اللجوء إلى الأعشاب هو الحل الأمثل، لما لها من فوائد صحية وآثار جانبية أقل مقارنة بالأدوية الكيميائية.



أعشاب طبيعية تساعد على راحة معدتك

أكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن الأعشاب الطبيعية تعد من الحلول السريعة والآمنة، لمن يعانون من مشاكل في المعدة، بشرط استخدامها باعتدال وبعد التأكد من عدم وجود أي موانع صحية أو تفاعلات دوائية.



في هذا التقرير، تستعرض الدكتورة هدى، أهم الأعشاب الطبيعية التي تساعد على تهدئة المعدة وتحسين وظائف الجهاز الهضمي بشكل عام.



أعشاب طبيعية لراحة المعدة



1. النعناع

النعناع من أشهر الأعشاب المستخدمة في تهدئة المعدة، وهو معروف بقدرته على تخفيف التقلصات والانتفاخ. يحتوي النعناع على مركب المنثول، الذي يعمل كمضاد لتشنجات العضلات في الجهاز الهضمي، ويساعد على مرور الغازات بسهولة، مما يخفف من الانتفاخ والألم.

كيفية الاستخدام:

يمكن شرب شاي النعناع بعد الوجبات، أو مضغ أوراقه الطازجة، كما يُستخدم زيت النعناع في بعض الحالات لعلاج متلازمة القولون العصبي.

2. الزنجبيل

يُعتبر الزنجبيل علاجًا طبيعيًا فعالًا لمشاكل المعدة، وخاصة الغثيان والقيء. يعمل الزنجبيل على تحفيز إفراز العصارات الهضمية، ويُعزز حركة الأمعاء، مما يساعد في هضم الطعام بشكل أفضل.

كيفية الاستخدام:

يمكن غلي شرائح الزنجبيل الطازج في الماء وشربه دافئًا، أو إضافته إلى الطعام، كما يُستخدم الزنجبيل المجفف في صناعة المكملات الغذائية.

3. البابونج (الكاموميل)

البابونج من الأعشاب المعروفة بخصائصها المهدئة والمضادة للالتهابات، وله تأثير فعال في تهدئة التشنجات المعدية وتهيج القولون. كما يساعد على النوم الجيد، ما ينعكس إيجابيًا على الجهاز الهضمي، خصوصًا في حالات القلق المرتبطة بمشاكل المعدة.

كيفية الاستخدام:

يُشرب شاي البابونج قبل النوم أو بعد الوجبات، ويمكن إضافة القليل من العسل إليه لتحسين النكهة وزيادة الفائدة.

4. اليانسون

اليانسون من الأعشاب التي تتمتع بقدرة عالية على تخفيف الغازات والانتفاخ، كما أنه يُسهم في تهدئة القولون وتنشيط عملية الهضم. ويتميز بطعمه الحلو، ما يجعله مرغوبًا لدى الكبار والصغار.

كيفية الاستخدام:

تُغلى بذور اليانسون في الماء وتشرب دافئة، ويمكن تناوله بعد الوجبات لتسهيل الهضم.

5. الحلبة

الحلبة تُعد من الأعشاب المفيدة في علاج التهابات المعدة وتهيجها، فهي غنية بالألياف والمركبات المخاطية التي تُكوّن طبقة واقية داخل المعدة، مما يُخفف من الحموضة والحرقة.

كيفية الاستخدام:

يُفضل شرب منقوع الحلبة على معدة فارغة أو بعد الوجبات، كما يمكن غليها وتحليتها بالعسل.

6. الشمر (السنوت)

يُستخدم الشمر تقليديًا لتخفيف الغازات والمغص، خصوصًا لدى الأطفال، وهو مفيد أيضًا في حالات عسر الهضم. يحتوي الشمر على زيوت طيارة لها خصائص مهدئة لعضلات المعدة والأمعاء.

كيفية الاستخدام:

يُشرب مغلي بذور الشمر بعد الأكل، أو يُمضغ القليل منها مباشرةً بعد الطعام لتحسين الهضم.

أعشاب طبيعية لصحتك

7. الكراوية

الكراوية من الأعشاب الفعالة في التخلص من الغازات، وتُعد من أفضل الخيارات للأطفال الرضع الذين يعانون من المغص. كما تعمل على تخفيف التشنجات وتحسين حركة الأمعاء.

كيفية الاستخدام:

يُحضر شاي الكراوية بغلي البذور في الماء، ويمكن تناولها بمفردها أو مع أعشاب أخرى مثل الشمر أو اليانسون.

8. الريحان

الريحان ليس مجرد نكهة طيبة للطعام، بل يحتوي على مركبات مضادة للبكتيريا والفطريات، ويُساعد في تخفيف عسر الهضم والانتفاخ، كما يُقلل من التهابات المعدة.

كيفية الاستخدام:

يمكن شرب مغلي أوراق الريحان أو إضافته طازجًا إلى الطعام.

9. القرفة

القرفة تُحفز إفراز العصارات الهضمية، وتُساعد على تسريع عملية الهضم، كما تُقلل من الغازات والتقلصات. وتتميز بخصائص مضادة للبكتيريا التي قد تكون سببًا في اضطرابات المعدة.

كيفية الاستخدام:

يُشرب مغلي القرفة، أو تُضاف كمسحوق إلى الطعام والمشروبات.

10. الكمون

يُستخدم الكمون لتخفيف الانتفاخ والغازات، كما أنه يُنشط الأنزيمات الهضمية، ويُحسن امتصاص العناصر الغذائية. ويُعتبر من التوابل التي لا يخلو منها المطبخ العربي، لما له من فوائد هضمية.

كيفية الاستخدام:

يمكن شرب مغلي الكمون أو إضافته إلى الطعام كتوابل، وهناك من يخلطه مع الليمون كعلاج منزلي فعّال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.